Свердловские мобилизованные могут получать выплаты вместо выходных

Posted 11 марта 2024, 12:42
Published 11 марта 2024, 12:42
Modified 29 ноября 2024, 18:52
Updated 29 ноября 2024, 18:52
Максим Иванов отметил, что, согласно закону, контрактники могут рассчитывать на дни отдыха за переработку или на материальную компенсацию взамен дополнительного дня отдыха. Но у многих возникал вопрос, есть ли такое же право у мобилизованных.
В Минобороне депутату ответили, что да. В связи с этим парламентарий попросил распространить эту информацию для тех, кому такая новость может быть интересна.
Напомним, что с 1 апреля в Свердловской области стартует весенний призыв на службу в ВС РФ.