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Posted 11 марта 2024, 12:42

Published 11 марта 2024, 12:42

Modified 29 ноября 2024, 18:52

Updated 29 ноября 2024, 18:52

Участники СВО из Свердловской области имеют право на деньги вместо выходных

Свердловские мобилизованные могут получать выплаты вместо выходных

11 марта 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.

Участники СВО из Свердловской области имеют право на деньги вместо выходных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о том, что участники СВО могут претендовать на компенсации взамен неиспользованного выходного.

Максим Иванов отметил, что, согласно закону, контрактники могут рассчитывать на дни отдыха за переработку или на материальную компенсацию взамен дополнительного дня отдыха. Но у многих возникал вопрос, есть ли такое же право у мобилизованных.

В Минобороне депутату ответили, что да. В связи с этим парламентарий попросил распространить эту информацию для тех, кому такая новость может быть интересна.

Напомним, что с 1 апреля в Свердловской области стартует весенний призыв на службу в ВС РФ.

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#Экономика#Закон#Выходные#Госдума#Контрактники#Екатеринбург#Компенсации#СВО#Максим Иванов#Миноборона
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