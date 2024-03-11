Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу

В какой-то момент он облил их бензином и воспользовался зажигалкой. Весь вагон загорелся. Поезд был остановлен. Преступника задержали пассажиры. Валентина скончалась на месте, а Алена чуть позже, находясь в больнице. Пострадал и молодой человек Алены, который тоже был в том вагоне и пытался защитить ее и мать.