Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Злоумышленника зовут Игорь Миндерев. Преступление он совершил 16 лет назад. Тогда он сжег экс-возлюбленную и ее ребенка на глазах у людей. Это произошло в вагоне поезда. 6 марта суд отказал мужчине в УДО, однако он имеет право оспорить это решение.
Началось все с того, что в 2008 году в суде должно было рассматриваться дело об угрозе убийством. Мужчина ранее угрожал 17-летней Алене, дочке своей бывшей возлюбленной Валентины.
Однако в день суда мужчина купил бензин, перелил его в бутылку и сел на поезд Шарташ — Нижний Тагил, где ехали женщина и ее дочка. Он стал искать их по разным вагонам. Когда нашел, требовал забрать заявление из суда.
В какой-то момент он облил их бензином и воспользовался зажигалкой. Весь вагон загорелся. Поезд был остановлен. Преступника задержали пассажиры. Валентина скончалась на месте, а Алена чуть позже, находясь в больнице. Пострадал и молодой человек Алены, который тоже был в том вагоне и пытался защитить ее и мать.
Сам Игорь после этого пытался свести счеты с жизнью, но безуспешно. Экспертиза признала его вменяемым. С него было взыскано 1,2 миллиона рублей и назначен тюремный срок.
С 2021 года Миндерев регулярно пытается выйти из колонии. Он говорит, что исправился.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила случайно сжег 10 домов в Висиме.