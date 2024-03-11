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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

Житель Свердловской области сжег людей и хочет выйти на свободу

Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу

11 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

Житель Свердловской области сжег людей и хочет выйти на свободу

В Свердловской области из колонии пытается выйти мужчина, который облил бензином и заживо сжег женщину и девочку.

Злоумышленника зовут Игорь Миндерев. Преступление он совершил 16 лет назад. Тогда он сжег экс-возлюбленную и ее ребенка на глазах у людей. Это произошло в вагоне поезда. 6 марта суд отказал мужчине в УДО, однако он имеет право оспорить это решение.

Началось все с того, что в 2008 году в суде должно было рассматриваться дело об угрозе убийством. Мужчина ранее угрожал 17-летней Алене, дочке своей бывшей возлюбленной Валентины.

Однако в день суда мужчина купил бензин, перелил его в бутылку и сел на поезд Шарташ — Нижний Тагил, где ехали женщина и ее дочка. Он стал искать их по разным вагонам. Когда нашел, требовал забрать заявление из суда.

В какой-то момент он облил их бензином и воспользовался зажигалкой. Весь вагон загорелся. Поезд был остановлен. Преступника задержали пассажиры. Валентина скончалась на месте, а Алена чуть позже, находясь в больнице. Пострадал и молодой человек Алены, который тоже был в том вагоне и пытался защитить ее и мать.

Сам Игорь после этого пытался свести счеты с жизнью, но безуспешно. Экспертиза признала его вменяемым. С него было взыскано 1,2 миллиона рублей и назначен тюремный срок.

С 2021 года Миндерев регулярно пытается выйти из колонии. Он говорит, что исправился.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила случайно сжег 10 домов в Висиме.

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