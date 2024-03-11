Свердловские мобилизованные могут получать выплаты вместо выходных

Максим Иванов отметил, что, согласно закону, контрактники могут рассчитывать на дни отдыха за переработку или на материальную компенсацию взамен дополнительного дня отдыха. Но у многих возникал вопрос, есть ли такое же право у мобилизованных.



В Минобороне депутату ответили, что да. В связи с этим парламентарий попросил распространить эту информацию для тех, кому такая новость может быть интересна.