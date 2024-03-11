tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Участники СВО из Свердловской области имеют право на деньги вместо выходных

Свердловские мобилизованные могут получать выплаты вместо выходных

11 марта 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney

Участники СВО из Свердловской области имеют право на деньги вместо выходных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о том, что участники СВО могут претендовать на компенсации взамен неиспользованного выходного.

Максим Иванов отметил, что, согласно закону, контрактники могут рассчитывать на дни отдыха за переработку или на материальную компенсацию взамен дополнительного дня отдыха. Но у многих возникал вопрос, есть ли такое же право у мобилизованных.

В Минобороне депутату ответили, что да. В связи с этим парламентарий попросил распространить эту информацию для тех, кому такая новость может быть интересна.

Напомним, что с 1 апреля в Свердловской области стартует весенний призыв на службу в ВС РФ.

Для студентов с детьми из Екатеринбурга введут выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
14 семей из Нижнего Тагила получили социальную выплату на улучшение жилищных условийНовые выплаты появятся для классных руководителей и советников директоровЕдиновременная выплата на ребенка: кто и как может ее получить в 2024 году
#Экономика#Закон#Выходные#Госдума#Контрактники#Екатеринбург#Компенсации#СВО#Максим Иванов#Дарья Сорокина#Миноборона
Подпишитесь
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Сегодня, 11:26
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Сегодня, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Сегодня, 11:45
Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах
Сегодня, 11:41
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15