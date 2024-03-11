Тонны зараженных киви из Ирана привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Киви обнаружили на одной из екатеринбургских баз, пояснили в ведомстве. В продукте найдена тутовая щитовка, которая считается вредителем.
Для человека это не опасно, однако это означат, что киви необходимо тщательно промывать. В итоге эту партию разрешили продавать.
Ранее сообщалось, что в магазинах на территории региона разрешили продавать зараженные апельсины. Их привезли из Египта. Там также присутствует щитовка, которая не опасна для человека. Этот вредитель спсобен распространяться через посадочный материал.