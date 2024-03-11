tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Семь тонн зараженных киви найдено в Екатеринбурге

Тонны зараженных киви из Ирана привезли в Екатеринбург

11 марта 2024, 06:38
Фото: 1MI

Семь тонн зараженных киви найдено в Екатеринбурге

В Екатеринбурге инспекторы Россельхознадзора нашли зараженные киви. Фрукты привезли из Ирана. Это партия, состоящая из семи тонн продукта.

Киви обнаружили на одной из екатеринбургских баз, пояснили в ведомстве. В продукте найдена тутовая щитовка, которая считается вредителем.

Для человека это не опасно, однако это означат, что киви необходимо тщательно промывать. В итоге эту партию разрешили продавать.

Ранее сообщалось, что в магазинах на территории региона разрешили продавать зараженные апельсины. Их привезли из Египта. Там также присутствует щитовка, которая не опасна для человека. Этот вредитель спсобен распространяться через посадочный материал.

Бананы исчезли с полок магазинов в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Цена на бананы в России превысила 140 рублейВ Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел
#Продукты#Здоровье#Качество продуктов#Фрукты#Продукты питания#Продукт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Киви
Подпишитесь
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15
Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу
Сегодня, 07:03
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
9 марта, 06:50
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47