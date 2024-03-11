Трактористу без прав в Свердловской области грозит тюрьма за еду в пьяном виде

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:41
Сельчанина за рулем трактора поймали инспекторы ГИБДД. Решается вопрос о том, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело. Известно, что срок лишения прав, который был назначен мужчине ранее, на момент данного инцидента не истек, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам жителя села, он употреблял дома алкоголь, а потом захотел убрать снег на улице и сел в трактор. Мужчине могут выписать штраф размером до 300 тысяч рублей, отправить в тюрьму на срок до трех лет, а также конфисковать транспорт.
Напомним, 9 марта 2024 года в Ирбите поймали местную жительницу, которая сидела за рулем автомобиля в пьяном виде.