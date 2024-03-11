Трактористу без прав в Свердловской области грозит тюрьма за еду в пьяном виде

По словам жителя села, он употреблял дома алкоголь, а потом захотел убрать снег на улице и сел в трактор. Мужчине могут выписать штраф размером до 300 тысяч рублей, отправить в тюрьму на срок до трех лет, а также конфисковать транспорт.