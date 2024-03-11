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Тракторист в Свердловской области управлял транспортом пьяным и без прав

Трактористу без прав в Свердловской области грозит тюрьма за еду в пьяном виде

11 марта 2024, 03:41
Фото: 1MI

Тракторист в Свердловской области управлял транспортом пьяным и без прав

В селе Городище Свердловской области мужчина управлял трактором в алкогольном опьянении. Ранее его лишили прав на вождение за аналогичное нарушение.

Сельчанина за рулем трактора поймали инспекторы ГИБДД. Решается вопрос о том, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело. Известно, что срок лишения прав, который был назначен мужчине ранее, на момент данного инцидента не истек, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По словам жителя села, он употреблял дома алкоголь, а потом захотел убрать снег на улице и сел в трактор. Мужчине могут выписать штраф размером до 300 тысяч рублей, отправить в тюрьму на срок до трех лет, а также конфисковать транспорт.

Напомним, 9 марта 2024 года в Ирбите поймали местную жительницу, которая сидела за рулем автомобиля в пьяном виде.

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#ГИБДД#Уголовное дело#Штраф#Криминал#Мужчина#Трактор#Тюрьма#ЧП#Пьяный водитель#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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