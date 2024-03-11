У Губернаторского лицея в Екатеринбурге появился новый директор

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Известно, что Климовских раньше был директором общеобразовательной школы №76, а также он является преподавателем физики и информатики, рассказали в Telegram-канале «Без протокола».
Климовских является лауреатом конкурса «Директор года», имеет множество различных наград. На место руководителя лицея его назначил губернатор области Евгений Куйвашев.
Напомним, бывший начальник Минздрава Челябинской области Юрий Семенов стал руководить НИИ ОММ в Екатеринбурге. Известно, что Семенов имеет ученую степень.