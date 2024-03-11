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Глава Свердловской области назначил нового директора Губернаторского лицея

У Губернаторского лицея в Екатеринбурге появился новый директор

11 марта 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Глава Свердловской области назначил нового директора Губернаторского лицея

В Губернаторском лицее в Екатеринбурге назначен новый директор Игорь Климовских.

Известно, что Климовских раньше был директором общеобразовательной школы №76, а также он является преподавателем физики и информатики, рассказали в Telegram-канале «Без протокола».

Климовских является лауреатом конкурса «Директор года», имеет множество различных наград. На место руководителя лицея его назначил губернатор области Евгений Куйвашев.

Напомним, бывший начальник Минздрава Челябинской области Юрий Семенов стал руководить НИИ ОММ в Екатеринбурге. Известно, что Семенов имеет ученую степень.

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#Общество#Работа#Губернатор#Директор#Назначение#Руководитель#Должность#Лицей#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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