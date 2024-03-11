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Школьная учительница в Заречном погибла в ДТП

Учительница математики из Заречного погибла в автокатастрофе

11 марта 2024, 04:02
Фото: 1MI

Школьная учительница в Заречном погибла в ДТП

Татьяна Чуприянова из города Заречный скончалась после автомобильной аварии. Женщина работала в школе учительницей математики. Она погибла 9 марта 2024 года.

О том, что женщина погибла, рассказали ее родственники. Также на прощание с педагогом попросили принести ромашки, которые она любила, пишет Е1.

Фото: kristik_rom / Vk.com

Ученики и коллеги погибшей учительницы выразили сожаление по поводу смерти Чуприяновой. По их словам, она была хорошим учителем и человеком. Известно, что женщина увлекалась рукоделием.

Напомним, 11 февраля 2024 года в РФ умерла 99-летняя искусствовед, которая подарила музею Нижнего Тагила коллекцию картин своего мужа, который был художником-живописцем.

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