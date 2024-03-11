Учительница математики из Заречного погибла в автокатастрофе

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
О том, что женщина погибла, рассказали ее родственники. Также на прощание с педагогом попросили принести ромашки, которые она любила, пишет Е1.
Ученики и коллеги погибшей учительницы выразили сожаление по поводу смерти Чуприяновой. По их словам, она была хорошим учителем и человеком. Известно, что женщина увлекалась рукоделием.
Напомним, 11 февраля 2024 года в РФ умерла 99-летняя искусствовед, которая подарила музею Нижнего Тагила коллекцию картин своего мужа, который был художником-живописцем.