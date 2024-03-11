Уголовное дело грозит хулиганам, которые изрисовали дом в Екатеринбурге свастикой

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Всем трем хулиганам по 20 лет. Всем им грозит возбуждение уголовного дела по ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремизма». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Юноши могут сесть в тюрьму на срок до четырех лет лишения свободы.
В настоящий момент все трое сидят в камере при отделе полиции. В скором времени все данные о них передадут в УФСБ. После этого следствие будет ходатайствовать о взятии их под стражу.
Ранее сообщалось, что все трое — обучающиеся горного университета. Они сказали, что рисовали свастику, потому что были пьяными.