Уголовное дело грозит хулиганам, которые изрисовали дом в Екатеринбурге свастикой

Всем трем хулиганам по 20 лет. Всем им грозит возбуждение уголовного дела по ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремизма». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Юноши могут сесть в тюрьму на срок до четырех лет лишения свободы.