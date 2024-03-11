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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

Студентам из Екатеринбурга грозит уголовное дело за свастику на доме

Уголовное дело грозит хулиганам, которые изрисовали дом в Екатеринбурге свастикой

11 марта 2024, 08:39
Фото: «КП-Екатеринбург»

Студентам из Екатеринбурга грозит уголовное дело за свастику на доме

На хулиганов, которые изобразили свастику на доме и машинах в Екатеринбурге.

Всем трем хулиганам по 20 лет. Всем им грозит возбуждение уголовного дела по ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремизма». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Юноши могут сесть в тюрьму на срок до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент все трое сидят в камере при отделе полиции. В скором времени все данные о них передадут в УФСБ. После этого следствие будет ходатайствовать о взятии их под стражу.

Ранее сообщалось, что все трое — обучающиеся горного университета. Они сказали, что рисовали свастику, потому что были пьяными.

Молодые люди нарисовали свастику на доме и машинах в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#УФСБ#Криминал#Тюрьма#Экстремизм#18+#Екатеринбург#Хулиганы#Стража#Дарья Сорокина
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