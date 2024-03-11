В Екатеринбурге изрисовавших дом и машины свастикой молодых людей посадили в изолятор

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Суд отправил одного их правонарушителей, Юрия Сидельникова, под арест на семь суток. Его товарищи Семен Пахтин и Михаил Шалонин, получили шесть и пять суток соответственно. Об этом информирует «КП — Екатеринбург».
Напомним, что запрещенные в России фашистские символы хулиганы нанесли на стены дома №57 по улице Блюхера. Также молодые люди нарисовали свастику на машинах, которые были припаркованы рядом с домом.
Вычислили их под кадрам с камер видеонаблюдения. Полиция установила личности молодых людей и задержала.
В Каменске-Уральском подросток хотел сжечь венок на обелиске Великой Отечественной войны.