В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы

Школа № 161 в Екатеринбурге проводила к 8 Марта конкурс на тему «А ну-ка, девушки». Педагоги устроили необычное представление — танец с эротическими элементами, который присутствующие сняли на видео и выложили в сеть. Однако конкретный номер не отражает ход праздника в целом. Об этом в мэрии Екатеринбурга рассказали в беседе с корреспондентом Ura.ru.