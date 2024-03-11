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Мэрия Екатеринбурга: учителя станцевали «развратный» танец на конкурс к 8 Марта

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы

11 марта 2024, 16:08
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга: учителя станцевали «развратный» танец на конкурс к 8 Марта

Представители администрации Екатеринбурга рассказали, что педагоги подготовили эротический танец для конкурса, который школа проводила к 8 Марта.

Школа № 161 в Екатеринбурге проводила к 8 Марта конкурс на тему «А ну-ка, девушки». Педагоги устроили необычное представление — танец с эротическими элементами, который присутствующие сняли на видео и выложили в сеть. Однако конкретный номер не отражает ход праздника в целом. Об этом в мэрии Екатеринбурга рассказали в беседе с корреспондентом Ura.ru.

По условиям конкурса нужно было угадать мелодию из кинофильма, а затем станцевать в образе героини. Участница нашумевшего номера изображала героиню киноленты «От заката до рассвета».

Напомним, что резонанс в обществе поднялся из-за того, что эротический танец в школе педагоги представили в присутствии учеников.

Ранее руководство гимназии №104 в Екатеринбурге обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за новогоднего номера, в котором мальчики переоделись в женские платья.

*Экстремистское движение, запрещенное на территории РФ.

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#Общество#Учителя#Школьники#Скандал#Танец#Пропаганда#18+#Екатеринбург#8 марта#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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