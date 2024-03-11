В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Школа № 161 в Екатеринбурге проводила к 8 Марта конкурс на тему «А ну-ка, девушки». Педагоги устроили необычное представление — танец с эротическими элементами, который присутствующие сняли на видео и выложили в сеть. Однако конкретный номер не отражает ход праздника в целом. Об этом в мэрии Екатеринбурга рассказали в беседе с корреспондентом Ura.ru.
По условиям конкурса нужно было угадать мелодию из кинофильма, а затем станцевать в образе героини. Участница нашумевшего номера изображала героиню киноленты «От заката до рассвета».
Напомним, что резонанс в обществе поднялся из-за того, что эротический танец в школе педагоги представили в присутствии учеников.
Ранее руководство гимназии №104 в Екатеринбурге обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за новогоднего номера, в котором мальчики переоделись в женские платья.
*Экстремистское движение, запрещенное на территории РФ.