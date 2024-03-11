В Североуральске чиновники отказались помогать инвалиду с трудоустройством на работу

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Обучение в колледжу по целевому направлению не помогло североуральскому инвалиду решить вопрос с трудоустройством. После получения диплома чиновники и работодатель отказались помогать ему. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
В колледж молодой человек поступил в 2019 году, подписав четырехсторонний договор, в котором сторонами помимо него самого выступили представители управления образования, колледжа и работодателя. Однако после получения диплома место в организации ему так и не предоставили.
В ситуацию вмешалась прокуратура: работодателю и чиновникам были выписаны соответствующие представления. В итоге ситуация решилась в пользу инвалида, и он был трудоустроен.
Ранее инвалида с сопровождающим залило водой в купе поезда Екатеринбург-Приобье.