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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Чиновники в Североуральске отказались устраивать инвалида детства

В Североуральске чиновники отказались помогать инвалиду с трудоустройством на работу

11 марта 2024, 15:27
Фото: 1MI

Чиновники в Североуральске отказались устраивать инвалида детства

Инвалид детства из Североуральска закончил колледж по целевому направлению и получил диплом, однако ни работодатели, ни управление образования не захотели участвовать в его дальнейшей судьбе.

Обучение в колледжу по целевому направлению не помогло североуральскому инвалиду решить вопрос с трудоустройством. После получения диплома чиновники и работодатель отказались помогать ему. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В колледж молодой человек поступил в 2019 году, подписав четырехсторонний договор, в котором сторонами помимо него самого выступили представители управления образования, колледжа и работодателя. Однако после получения диплома место в организации ему так и не предоставили.

В ситуацию вмешалась прокуратура: работодателю и чиновникам были выписаны соответствующие представления. В итоге ситуация решилась в пользу инвалида, и он был трудоустроен.

Ранее инвалида с сопровождающим залило водой в купе поезда Екатеринбург-Приобье.

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#Общество#Прокуратура#Североуральск#Трудоустройство#Инвалид#Обучение#Колледж#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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