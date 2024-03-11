В Свердловской области появилась карта пунктов проведения викторины «Опорный край»

Напомним, викторина «Опорный край» пройдет на Среднем Урале с 15 по 18 марта. Каждый ее участник получит в подарок памятную медаль к юбилею родного края и уникальный номер. С помощью этого номера 12 апреля 2024 года среди участников викторины в прямом эфире ОТВ случайным образом выберут обладателей ценных подарков. Среди которых: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал», цвет которых выбрали с помощью народного голосования.