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Posted 11 марта 2024, 05:01

Published 11 марта 2024, 05:01

Modified 11 марта 2024, 05:03

Updated 11 марта 2024, 05:03

В Свердловской области появилась карта пунктов проведения викторины «Опорный край»

В Свердловской области появилась карта пунктов проведения викторины «Опорный край»

11 марта 2024, 05:01
Фото: Скрин с сайта викторины.
Карта пунктов проведения познавательной викторины «Опорный край», посвященной 90-летнему юбилею Свердловской области, появилась на сайте проекта опорныйкрай.рф.

Карта пунктов находится в разделе «О викторине» и доступна по прямой ссылке. Адреса проведения продолжают добавляться в режиме реального времени. По всей Свердловской области будет работать порядка двух тысяч подобных объектов. Все они расположатся в непосредственной близости к избирательным участкам.

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Напомним, викторина «Опорный край» пройдет на Среднем Урале с 15 по 18 марта. Каждый ее участник получит в подарок памятную медаль к юбилею родного края и уникальный номер. С помощью этого номера 12 апреля 2024 года среди участников викторины в прямом эфире ОТВ случайным образом выберут обладателей ценных подарков. Среди которых: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал», цвет которых выбрали с помощью народного голосования.

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