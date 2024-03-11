Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сроки пока не обозначены — указ о начале призыва в Вооруженные силы России подписывает президент. Обычно документ публикуют на сайте Кремля в конце марта. По многолетней сложившейся традиции даты для весенней призывной кампании определены с 1 апреля по 15 июля.
Обычно весной отправляются служить от четырех до семи тысяч свердловчан. В целом по России в рамках одной кампании призывают 130-135 тысяч человек.
В 2024 году вступают в силу важные изменения: на военную службу теперь будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (раньше — до 27 лет). Авторы законопроекта о повышении призывного возраста изначально предлагали поднять нижнюю планку до 21 года, однако депутаты не поддержали данные поправки.
Также звучали предложения увеличить срок службы до двух лет, но в конечном варианте законопроекта отражения они не нашли, поэтому срочники по-прежнему будут служить один год.
Напомним, что законопроект о повышении призывного возраста был принят в 2024 году. Однако в силу он вступил только 1 января 2024 года. Поэтому мужчины, которым 27 лет исполнилось в 2023 году, на службу не отправятся.
Повестки в 2024 году могут вручаться двумя способами: лично сотрудником военкомата в бумажном виде и под роспись гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и в электронном виде через кабинет на «Госуслугах».
Также в России сформирован специальный электронный реестр, где будут содержаться сведения о врученных повестках.
Да, могут. Вручение повестки через личный кабинет на «Госуслугах» имеет такую же юридическую силу, как и передача ее из рук в руки под роспись. Дата, когда повестка появляется в личном кабинете, считается официальным моментом вручения.
Кроме того, повестка будет считаться врученной спустя семь дней после ее появления в специальном электронном реестре. Данный способ необходим для оповещения призывников, которые не имеют личного кабинета на «Госуслугах», и тех, кому сотрудники военкоматов не могут передать документ лично в руки.
Мужчине, который получает повестку о призыве в армию, с первого дня автоматически ограничивается выезд за границу. Если же он по каким-либо причинам не является в назначенное время в военкомат, то вступают в силу другие социальные ограничения: в частности, он не сможет оформить кредит, поставить на учет транспортное средство, зарегистрировать ИП и т. д.
Молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, может грозить как уголовное, так и административное наказание. Максимум, который могут дать за уклонение от призыва в армию, — два года заключения. Другие варианты наказания — шесть месяцев ареста, направление на принудительные работы (максимальный срок — до двух лет), а также штраф в размере 200 тысяч рублей.
Человек, который не явился в военкомат в указанные даты, рискует получить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. За неявку на медкомиссию — от 15 до 25 тысяч рублей.
Кроме того, ответственность предусмотрена и для мужчин призывного возраста, которые не уведомляют военкомат об изменении личных данных — смене имени/фамилии, места учебы или проживания — в короткие сроки: штраф составит от одной до пяти тысяч рублей.
При отъезде за границу без уведомления военного комиссариата по месту жительства сроком более чем на шесть месяцев мужчина рискует заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Получить отсрочку от службы в рядах российской армии можно по нескольким основаниям. Во-первых, отсрочка положена студентам колледжей и вузов, которые обучаются очно. Положение распространяется на бакалавров, магистров, студентов, обучающихся на специалитете, и аспирантов.
Во-вторых, отсрочку призывник получает по семейным обстоятельствам: призыва в армию могут избежать опекуны, которые ухаживают за больными родственниками (родителями, детьми, братьями или сестрами), отцы, которые в одиночку воспитывают ребенка, мужчины с двумя детьми, состоящие в браке. Поводом для отсрочки является и беременность жены вторым ребенком, но при сроке более 22 недель.
В-третьих, основанием для отсрочки является место работы: если призывник трудится в IT-компании, которая внесена в реестр Минцифры, если он является сотрудником правоохранительных органов (Росгвардии, МВД), спецслужб (ФСБ), работает в МЧС, ФСИН, службе судебных приставов или на таможне.
В-четвертых, отсрочка или даже полное освобождение от армии положены россиянам, имеющим проблемы со здоровьем. На «белый билет» могут рассчитывать мужчины со следующими болезнями: бронхиальная астма, заболевания органов зрения (сильная степень близорукости, дальнозоркости и т. д.), онкология, эпилепсия, хронические заболевания органов ЖКТ, ВИЧ-инфекцией. С полным списком болезней, дающим право на отсрочку и освобождение от военной службы, можно ознакомиться здесь.
На освобождение от призыва в армию в 2024 году могут претендовать молодые люди, чьи близкие родственники (как правило, это отцы или родные братья) погибли при исполнении воинского долга.
Также в связи с повышением верхней планки призывного возраста у многих людей возникли вопросы, могут ли призвать тех, кому в 2024 году еще не исполнилось 30 лет, однако военный билет на руки они уже получили. Закон обратной силы не имеет, поэтому люди, уже зачисленные в запас, призыву на военную службу не подлежат, разъясняют юристы.
Также служить не отправят молодых людей, которым 27 лет исполнилось до 31 декабря 2023 года.
Нет, не отправят. Разъяснения по поводу отправки срочников в зону СВО в Минобороны давали и в 2022-м, и в 2023 году. Солдаты срочной службы не выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции и не служат на территории новых регионов России — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Исключение составляют лишь те срочники, которые, отслужив не менее трех месяцев по призыву, добровольно подписывают документ о службе в ВС РФ на контрактной основе.
Остальные срочники проходят службу в воинских частях на «старой» территории РФ и отправляются домой после подписания президентом приказа об увольнении с военной службы.