Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?

Молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, может грозить как уголовное, так и административное наказание. Максимум, который могут дать за уклонение от призыва в армию, — два года заключения. Другие варианты наказания — шесть месяцев ареста, направление на принудительные работы (максимальный срок — до двух лет), а также штраф в размере 200 тысяч рублей.