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Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Водитель и 6 пассажиров иномарки пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

11 марта 2024, 10:51
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Водитель автомобиля Toyota столкнулся с грузовиком Hongyan на трассе Екатеринбург — Тюмень. ДТП произошло 11 марта 2024 года.

Водитель автомобиля начал отъезжать от обочины по правой стороне и, не убедившись в том, что маневр безопасен, столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе областного отдела пропаганды автоинспекции.

В аварии пострадали водитель иномарки, а также шесть пассажиров, двое среди которых — дети. Их отвезли в медучреждение. Водитель грузовой машины повреждений не получил. В связи с ДТП движение на данном участке дороги временно ограничено.

Напомним, 10 марта 2024 года на трассе Екатеринбург — Серов автомобиль влетел в забор. В ЧП пострадал 10-летний мальчик.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Автомобиль#Иномарка#Водитель#ЧП#Грузовик#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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