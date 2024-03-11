Водитель и 6 пассажиров иномарки пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Водитель автомобиля начал отъезжать от обочины по правой стороне и, не убедившись в том, что маневр безопасен, столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе областного отдела пропаганды автоинспекции.
В аварии пострадали водитель иномарки, а также шесть пассажиров, двое среди которых — дети. Их отвезли в медучреждение. Водитель грузовой машины повреждений не получил. В связи с ДТП движение на данном участке дороги временно ограничено.
Напомним, 10 марта 2024 года на трассе Екатеринбург — Серов автомобиль влетел в забор. В ЧП пострадал 10-летний мальчик.