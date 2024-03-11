Ядовитый дым в Тагиле, свастика в Екатеринбурге, пьяные за рулем и новое расписание

В Свердловской области пытается выйти на свободу Игорь Миндерев, который 16 лет назад заживо сжег в поезде свою бывшую возлюбленную и ее дочь. Он угрожал своим жертвам убийством и ранее, за что те подали на него в суд. Чтобы отомстить, преступник сел в поезд, где ехали женщины, и облил их бензином. Девушка и ее мать умерли в страшных муках. Миндерева осудили на длительный срок, однако с тех пор он не оставляет попыток освободиться по УДО.