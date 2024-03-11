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Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за 23-летнего юноши

Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге

11 марта 2024, 07:49
Фото: «Урал Мэш»

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за 23-летнего юноши

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за 23-летнего юноши, который потерял сознание во время полета. Посадку совершили «Уральские авиалинии».

Самолет летел из Омска в Москву, но приземлился в Екатеринбурге. Стюардессы пытались привести парня в чувства, но у них не получилось, поэтому посадку все-таки пришлось совершить.

Парня зовут Никита, сообщает «Урал Мэш». В аэропорте из самолета его забрала скорая. У него были замечены признаки инсульта. Юношу отвезли в больницу №20. Там ему поставили диагноз менингит и перевели в больницу №40.

Напомним, что ранее другой самолет совершил срочную посадку в Екатеринбурге. Он летел из Москвы в Пермь.

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#Происшествия#Омск#Больница#Свердловская область#Москва#Скорая#Уральские авиалинии#Юноша#Инсульт#Парень#Екатеринбург#Приземление#Дарья Сорокина#Стюардессы
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