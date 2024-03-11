Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Самолет летел из Омска в Москву, но приземлился в Екатеринбурге. Стюардессы пытались привести парня в чувства, но у них не получилось, поэтому посадку все-таки пришлось совершить.
Парня зовут Никита, сообщает «Урал Мэш». В аэропорте из самолета его забрала скорая. У него были замечены признаки инсульта. Юношу отвезли в больницу №20. Там ему поставили диагноз менингит и перевели в больницу №40.
Напомним, что ранее другой самолет совершил срочную посадку в Екатеринбурге. Он летел из Москвы в Пермь.