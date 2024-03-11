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В тюрьму попала жительница Екатеринбурга за продажу поддельного алкоголя

За продажу поддельного алкоголя жительнице Екатеринбурга назначили три года тюрьмы

11 марта 2024, 08:14
Фото: 1MI

В тюрьму попала жительница Екатеринбурга за продажу поддельного алкоголя

В Екатеринбурге местную жительницу приговорили к трем годам тюрьмы за продажу поддельного алкоголя.

Известно, что суррогат екатеринбурженка продавала три года назад. После ее употребления скончалась одна из покупательниц, пишет ЕАН.

Сперва женщину приговорили к условному наказанию. Прокуратура с этим была не согласна. С третьей попытки женщину приговорили к трем годам колонии общего режима. Обвиняемой 38 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле было изъято 2300 канистр с незаконным алкоголем. Его обнаружили на складе. Владелец суррогата не имел никаких прав для продажи алкоголя.

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