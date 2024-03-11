За продажу поддельного алкоголя жительнице Екатеринбурга назначили три года тюрьмы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Известно, что суррогат екатеринбурженка продавала три года назад. После ее употребления скончалась одна из покупательниц, пишет ЕАН.
Сперва женщину приговорили к условному наказанию. Прокуратура с этим была не согласна. С третьей попытки женщину приговорили к трем годам колонии общего режима. Обвиняемой 38 лет.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле было изъято 2300 канистр с незаконным алкоголем. Его обнаружили на складе. Владелец суррогата не имел никаких прав для продажи алкоголя.