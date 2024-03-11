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Жительница Екатеринбурга осуждена за продажу некачественного алкоголя

Женщина в Екатеринбурге торговала некачественным алкоголем. Из-за него умер человек

11 марта 2024, 11:34
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга осуждена за продажу некачественного алкоголя

36-летняя женщина из Екатеринбурга продавала в торговых павильонах алкоголь, содержащий метанол. Из-за него умерла одна из покупательниц. ЧП произошло в октябре 2021 года.

Екатеринбурженка, действуя совместно с владельцем павильонов, алкоголь, в котором содержалось опасное вещество, не выставляла на прилавки, а продавала его тайно, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Как правило, покупателями были горожане, злоупотреблявшие алкогольными напитками. Однажды свердловчанка продала товар мужчине и женщине. После этого покупательница скончалась.

Продавщицу вскоре задержали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к трем годам тюремного заключения в ИК общего режима.

Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле было изъято со склада 2300 канистр с поддельным алкоголем.

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