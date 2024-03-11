Женщина в Екатеринбурге торговала некачественным алкоголем. Из-за него умер человек

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Екатеринбурженка, действуя совместно с владельцем павильонов, алкоголь, в котором содержалось опасное вещество, не выставляла на прилавки, а продавала его тайно, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Как правило, покупателями были горожане, злоупотреблявшие алкогольными напитками. Однажды свердловчанка продала товар мужчине и женщине. После этого покупательница скончалась.
Продавщицу вскоре задержали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к трем годам тюремного заключения в ИК общего режима.
Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле было изъято со склада 2300 канистр с поддельным алкоголем.