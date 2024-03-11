Житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство мужчины во время ссоры

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Мужчина, находясь в автомобиле, поругался с незнакомым человеком и нанес ему ранения в грудь и лицо. Потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Когда в 2022 году правоохранители установили личность преступника, выяснилось, что он уже завершает отбытие наказания за другое криминальное деяние. Когда мужчина вышел на свободу, полицейские снова его задержали за другое преступление.
Суд приговорил екатеринбуржца к 11 годам тюремного заключения.
Напомним, 15 лет тюрьмы грозит жителю Томска, который осенью 2023 года убил владелицу дачи, на которой мужчина проводил ремонтные работы.