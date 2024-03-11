Житель Екатеринбурга пытался нелегально вывезти в ОАЭ около 3 млн рублей наличными

Однако, как оказалось, декларировать нужно сумму в любой валюте, которая больше 10 тысяч долларов по курсу ЦБ в день вылета. Не зная об этом правиле, екатеринбуржец взял с собой девять тысяч долларов, 1,9 миллиона рублей и 15 тысяч дирхам.