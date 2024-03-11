tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Таможенники пресекли незаконный вывоз крупной суммы денег из Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга пытался нелегально вывезти в ОАЭ около 3 млн рублей наличными

11 марта 2024, 06:27
Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники пресекли незаконный вывоз крупной суммы денег из Екатеринбурга

60-летний пассажир рейса Екатеринбург — Шарджа чуть не провез нелегально в ОАЭ около трех миллионов рублей.

В ОЭА мужчина собирался приобрести машину более, чем за 10 тысяч долларов. Менеджер ему сообщил, что нужно взять часть этой стоимости в рублях, так как из страны запрещено вывозить данную сумму целиком, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

Однако, как оказалось, декларировать нужно сумму в любой валюте, которая больше 10 тысяч долларов по курсу ЦБ в день вылета. Не зная об этом правиле, екатеринбуржец взял с собой девять тысяч долларов, 1,9 миллиона рублей и 15 тысяч дирхам.

С этой суммой он пришел в «зеленый» коридор. Когда оказалось, что сумма более 10 тысяч долларов, пассажир предложил ее задекларировать, однако делать этого было уже нельзя. Мужчину оштрафовали на 460 тысяч рублей.

Напомним, житель Екатеринбурга пытался нелегально ввезти в город из ОАЭ стики для электронных сигарет.

Житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду
Узнать подробнее
Читайте также:
Фонд ОМС в Екатеринбурге взыскал с осужденного более 60 тысяч за лечение потерпевшегоМолодые люди в Екатеринбурге рассказали, почему нарисовали свастику на доме и машинахТрактористу без прав в Свердловской области грозит тюрьма за еду в пьяном виде
#Суд#Деньги#Штраф#Валюта#Криминал#Таможня#ЧП#Пассажир#Доллары#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сумма
Подпишитесь
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15
Женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле. Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Свердловчанин сжег заживо женщину и девочку. Теперь он пытается выйти на свободу
Сегодня, 07:03
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
9 марта, 06:50
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
8 марта, 14:47