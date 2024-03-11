Житель Екатеринбурга пытался нелегально вывезти в ОАЭ около 3 млн рублей наличными

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В ОЭА мужчина собирался приобрести машину более, чем за 10 тысяч долларов. Менеджер ему сообщил, что нужно взять часть этой стоимости в рублях, так как из страны запрещено вывозить данную сумму целиком, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
Однако, как оказалось, декларировать нужно сумму в любой валюте, которая больше 10 тысяч долларов по курсу ЦБ в день вылета. Не зная об этом правиле, екатеринбуржец взял с собой девять тысяч долларов, 1,9 миллиона рублей и 15 тысяч дирхам.
С этой суммой он пришел в «зеленый» коридор. Когда оказалось, что сумма более 10 тысяч долларов, пассажир предложил ее задекларировать, однако делать этого было уже нельзя. Мужчину оштрафовали на 460 тысяч рублей.
Напомним, житель Екатеринбурга пытался нелегально ввезти в город из ОАЭ стики для электронных сигарет.