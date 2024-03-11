Житель Кыштыма гнался на машине от инспекторов и стрелял в них

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сперва сотрудники ДПС остановили иномарку, а водителя попросили показать документы. Инспекторам показалось, что это подделка. После этого мужчина начал погоню. Кадры этого действия публикует Е1.
Мужчина остановился около леса и принялся бежать, при этом стреляя в инспекторов. Один выстрел пришелся в руку полицейскому. Злоумышленник был задержан. Выяснилось, что убегал он, потому что находится в федеральном розыске за оборот наркотиков.
Ранее сообщалось, что водитель без прав вылетел в кювет при попытке скрыться от ГИБДД. С ним была дочь.