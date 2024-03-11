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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Кыштыме мужчина устроил стрельбу по инспекторам ГИБДД

Житель Кыштыма гнался на машине от инспекторов и стрелял в них

11 марта 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Кыштыме мужчина устроил стрельбу по инспекторам ГИБДД

В Кыштыме мужчина на высокой скорости пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, также он стрелял в них. Все это происходило после просьбы предъявить документы.
Видео: 1MI

Сперва сотрудники ДПС остановили иномарку, а водителя попросили показать документы. Инспекторам показалось, что это подделка. После этого мужчина начал погоню. Кадры этого действия публикует Е1.

Мужчина остановился около леса и принялся бежать, при этом стреляя в инспекторов. Один выстрел пришелся в руку полицейскому. Злоумышленник был задержан. Выяснилось, что убегал он, потому что находится в федеральном розыске за оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что водитель без прав вылетел в кювет при попытке скрыться от ГИБДД. С ним была дочь.

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#ГИБДД#Полиция#Криминал#Инспекторы#Наркотики#Видео#Погоня#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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