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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Мужчина оскорблял жительниц Ивделя в мессенджере

Жительниц Ивделя в интернете атаковал агрессивный мужчина

11 марта 2024, 10:06
Фото: 1MI

Мужчина оскорблял жительниц Ивделя в мессенджере

В Ивделе мужчина атаковал жительниц в интернете. Он писал им оскорбления в мессенджере.

Никнейм агрессора — «Чудовище неземное». Он пишет им оскорбительные пожелания, а также желает «чтоб тебя муж бросил», и «умрешь одна с 50 кошками». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Женщины утверждают, что он сначала писал всем подряд, а потом стал блокировать.

Мы пытаемся узнать, кто этот человек. Считаем, что ему явно нужна помощь, — поделилась одна из пострадавших.

В полицию они не обращались, так как не видят в этом смысла. В тоже время психологи советуют не вестись на провокации и не общаться с такими людьми в интернете.

Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику из-за ярких лямок на рюкзаке.

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#Происшествия#Полиция#Интернет#Мужчина#Женщины#Блокировка#Агрессия#Оскорбления#Мессенджер#Пострадавшие#Ивдель#Психологи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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