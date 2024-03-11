Жительниц Ивделя в интернете атаковал агрессивный мужчина

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Никнейм агрессора — «Чудовище неземное». Он пишет им оскорбительные пожелания, а также желает «чтоб тебя муж бросил», и «умрешь одна с 50 кошками». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Женщины утверждают, что он сначала писал всем подряд, а потом стал блокировать.
Мы пытаемся узнать, кто этот человек. Считаем, что ему явно нужна помощь, — поделилась одна из пострадавших.
В полицию они не обращались, так как не видят в этом смысла. В тоже время психологи советуют не вестись на провокации и не общаться с такими людьми в интернете.
Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику из-за ярких лямок на рюкзаке.