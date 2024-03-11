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Юная жительница Краснотурьинска победила на Международном турнире по боксу

Звезда бокса из Краснотурьинска заняла 1 место на международном турнире

11 марта 2024, 10:27
Фото: 1MI

Юная жительница Краснотурьинска победила на Международном турнире по боксу

17-летняя спортсменка Снежана Кузнецова из Краснотурьинска завоевала «золото» на турнире «Жемчужина Адриатики». Состязание состоялось в Будве.

Всего на счету российской команды восемь золотых медалей, отметили в свердловской федерации бокса. Также в арсенале сборной России имеется семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Напомним, что в конце 2024 года Снежана была признана лучшей спортсменкой на первенстве мира по боксу среди девушек весом до 50 кг. Турнир состоялся в Ереване.

Ранее сообщалось, что «золото» и «серебро» привезли боксеры Нижнего Тагила с Первенства УрФО. Это спортсмены из школы «Тагилстрой».

Юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире
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