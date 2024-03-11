Звезда бокса из Краснотурьинска заняла 1 место на международном турнире

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Всего на счету российской команды восемь золотых медалей, отметили в свердловской федерации бокса. Также в арсенале сборной России имеется семь серебряных и девять бронзовых медалей.
Напомним, что в конце 2024 года Снежана была признана лучшей спортсменкой на первенстве мира по боксу среди девушек весом до 50 кг. Турнир состоялся в Ереване.
Ранее сообщалось, что «золото» и «серебро» привезли боксеры Нижнего Тагила с Первенства УрФО. Это спортсмены из школы «Тагилстрой».