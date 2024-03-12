15 человек погибли при крушении самолета в Ивановской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Данные подтвердили в Минобороны. Падение произошло из-за пожара в одном из двигателей. Он начал гореть во время взлета.
Падение случилось около в лесопарке около аэродрома. Самолет не смог долететь до посадочной полосы аэродрома. На место трагедии вылетела специальная комиссия.
Предварительно известно, что погибли все 15 человек, которые были на борту, пишет издание Baza. Shot сообщает, что пока спасатели нашли тела пяти людей. Однако утверждается, что остальные люди, которые были в самолете, тоже погибли. Самолет продолжает гореть. Как известно предварительно, самолет совершал учебный полет.
Напомним, что в июле прошлого года военный самолет разбился в Ейске.