15 человек погибли при крушении самолета в Ивановской области

Предварительно известно, что погибли все 15 человек, которые были на борту, пишет издание Baza. Shot сообщает, что пока спасатели нашли тела пяти людей. Однако утверждается, что остальные люди, которые были в самолете, тоже погибли. Самолет продолжает гореть. Как известно предварительно, самолет совершал учебный полет.