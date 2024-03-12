tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

15 человек погибли при крушении самолета в Ивановской области

12 марта 2024, 11:22
Фото: «112»

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

В Ивановской области военный самолет Ил-76 разбился. На борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли.

Данные подтвердили в Минобороны. Падение произошло из-за пожара в одном из двигателей. Он начал гореть во время взлета.

Падение случилось около в лесопарке около аэродрома. Самолет не смог долететь до посадочной полосы аэродрома. На место трагедии вылетела специальная комиссия.

Предварительно известно, что погибли все 15 человек, которые были на борту, пишет издание Baza. Shot сообщает, что пока спасатели нашли тела пяти людей. Однако утверждается, что остальные люди, которые были в самолете, тоже погибли. Самолет продолжает гореть. Как известно предварительно, самолет совершал учебный полет.

Напомним, что в июле прошлого года военный самолет разбился в Ейске.

Юноша с признаками инсульта: известны детали срочной посадки самолета в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажираСтала известна судьба пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле
#Происшествия#Пожар#Аэродром#Видео#ЧП#Северный#Крушение#Жертвы#Разрушения#18+#Екатеринбург#Взлет#Дарья Сорокина#Белгородская область#Миноборона
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08