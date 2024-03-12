30-градусные морозы снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Так, в ночное время 12 марта местами в области температура опускалась до -30 градусов. Днем морозы не прогнозируются: уровень температуры будет -7… -5 градусов. К вечеру похолодает до -17, вероятно, опустится туман, сообщил Пулин в своем Telegram-канале.
Морозная ночь прогнозируется и 13 марта. Так, шкала термометров может понизиться до уровня -25 градусов.
Напомним, на текущей неделе в Нижнем Тагиле ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.