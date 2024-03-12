tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов

30-градусные морозы снова придут в Свердловскую область

12 марта 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов

Метеоролог Алексей Пулин рассказал о том, какая погода будет в Свердловской области 12 и 13 марта 2024 года.

Так, в ночное время 12 марта местами в области температура опускалась до -30 градусов. Днем морозы не прогнозируются: уровень температуры будет -7… -5 градусов. К вечеру похолодает до -17, вероятно, опустится туман, сообщил Пулин в своем Telegram-канале.

Морозная ночь прогнозируется и 13 марта. Так, шкала термометров может понизиться до уровня -25 градусов.

Напомним, на текущей неделе в Нижнем Тагиле ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Сильный ветер накроет Свердловскую область на два дня
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге похолодает до -20 градусовВ Свердловской области потеплеет до -8 градусовТемпература в Свердловской области изменится за сутки на 20 градусов
#Температура воздуха#Похолодание#Прогноз погоды#Окружающая среда#Весна#Природа#Март#Туман#Морозы#Термометр#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08