Более половины клиентов «Открытия» с кредитами наличными перешли в ВТБ

В результате объединения двух банков уже 265 тысяч клиентов «Открытие», которые взяли около 300 тысяч потребкредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Одним из ключевых условий этого процесса было обеспечение обязательств перед клиентами, включая сохранение условий потребительского кредитования.

По словам руководителя департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимура Смирнова, более половины клиентов «Открытие» с кредитами наличными уже перешли в ВТБ. Банку было важно обеспечить клиентам сохранение условий обслуживания и доступ ко всем сервисам ВТБ, сообщает inkazan.ru. Процесс перевода клиентов начался в конце прошлого года по схеме переуступки прав требования долга. Лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие» Михаил Чамров подчеркнул, что оба банка стремятся сделать переход для клиентов максимально комфортным. Для погашения долга будет достаточно открыть бесплатный мастер-счет в ВТБ. Предложения о переходе на обслуживание в ВТБ получат все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Ожидается, что пик перехода придется на конец апреля. Процесс перевода сети отделений «Открытие» под бренд ВТБ начался в декабре прошлого года. В текущем году более 250 офисов «Открытие» перейдут под управление ВТБ. Планируется завершить фактическое объединение бизнесов к концу текущего года.