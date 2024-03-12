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Дети в Екатеринбурге стали чаще сталкиваться с буллингом в школах

Дети их родители в Екатеринбурге стали чаще жаловаться на буллинг в школе

12 марта 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Дети в Екатеринбурге стали чаще сталкиваться с буллингом в школах

Подростки в Екатеринбурге стали чаще сталкиваться с буллингом в школьных классах.

Обращения школьников и их родителей по поводу буллинга в учебных учреждениях участились с осени 2023 года. Об этом рассказала начальница детской школы безопасности «Стоп Угроза» Анна Никитина в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».

При этом пострадавшие от травли и их родственники не всегда могут найти понимание у учителей, так как в некоторых учреждениях такая тема табуирована. Однако есть и педагоги, которые осознают серьезность проблемы и что ее необходимо решать.

По словам Никитиной, у психологов в школах недостаток «инструментов» для того, чтобы проводить общие профилактические мероприятия. Специалисты часто работают с детьми индивидуально после случившегося инцидента.

Еще одна актуальная проблема для детей и подростков — преступления против их половой неприкосновенности. За период с 2010 по 2022 год подобных случаев стало больше на 44%.

Напомним, в Екатеринбурге два школьника устроили драку в туалете из-за того, что один из них оскорблял семью другого мальчика.

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