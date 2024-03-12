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Владелица детской площадки в Екатеринбурге выплатит 165 тысяч за травму девочки

Девочка в Екатеринбурге сломала палец на игровой площадке «Кидспарк»

12 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

Владелица детской площадки в Екатеринбурге выплатит 165 тысяч за травму девочки

Хозяйка площадки «Кидспарк» в ТРЦ «Омега» в Екатеринбурге выплатит 165 тысяч рублей семье четырехлетней девочки, которая получила травму на горке 5 февраля 2023 года.

Родители привели дочку в «Кидспарк» и на время оставили ее на игровой площадке. Когда девочка съезжала с горки, на нее наехал другой ребенок, который тоже катался. У ребенка после этого оказался сломан мизинец, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Несколько дней девочка наблюдалась в больнице, а затем на протяжении месяца проходила амбулаторное лечение, в связи с чем она не смогла посещать детсад и занятия по гимнастике. Ее мать обратилась в суд, предъявив иск к хозяйке «Кидспарка».

Предпринимательница с претензией и иском не согласилась и попыталась объяснить, что в травме девочки виноват ребенок, который на нее наехал. Кроме того, по словам владелицы, она должна обеспечивать безопасность содержанием оснащения в исправном состоянии, а не следить за детьми.

Суд взыскал с владелицы 165 тысяч рублей. Ответчица пыталась обжаловать решение, но безуспешно.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у ТЦ «Радуга-парк» более 18 тысяч рублей за травму, которую он получил после падения.

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