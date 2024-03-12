Девочка в Екатеринбурге сломала палец на игровой площадке «Кидспарк»

Родители привели дочку в «Кидспарк» и на время оставили ее на игровой площадке. Когда девочка съезжала с горки, на нее наехал другой ребенок, который тоже катался. У ребенка после этого оказался сломан мизинец, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.