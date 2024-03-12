Девочка в Екатеринбурге сломала палец на игровой площадке «Кидспарк»

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Родители привели дочку в «Кидспарк» и на время оставили ее на игровой площадке. Когда девочка съезжала с горки, на нее наехал другой ребенок, который тоже катался. У ребенка после этого оказался сломан мизинец, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Несколько дней девочка наблюдалась в больнице, а затем на протяжении месяца проходила амбулаторное лечение, в связи с чем она не смогла посещать детсад и занятия по гимнастике. Ее мать обратилась в суд, предъявив иск к хозяйке «Кидспарка».
Предпринимательница с претензией и иском не согласилась и попыталась объяснить, что в травме девочки виноват ребенок, который на нее наехал. Кроме того, по словам владелицы, она должна обеспечивать безопасность содержанием оснащения в исправном состоянии, а не следить за детьми.
Суд взыскал с владелицы 165 тысяч рублей. Ответчица пыталась обжаловать решение, но безуспешно.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у ТЦ «Радуга-парк» более 18 тысяч рублей за травму, которую он получил после падения.