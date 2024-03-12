Две школьницы в Нижнем Тагиле устроили драку из-за парня

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По словам очевидцев, девочки нецензурно ругались и били друг друга, а одна из них распылила в лицо сопернице перцовый баллончик. Предположительно, потасовка у них случилась из-за парня, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В полицию сведений о случившемся не поступало. В ведомстве начали проводить проверку по факту драки, по итогам которой примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, 10 марта 2024 года в Нижнем Тагиле компания подростков подралась в подъезде жилого дома.