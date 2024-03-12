Две школьницы в Нижнем Тагиле устроили драку из-за парня

По словам очевидцев, девочки нецензурно ругались и били друг друга, а одна из них распылила в лицо сопернице перцовый баллончик. Предположительно, потасовка у них случилась из-за парня, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».