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Девочки подрались на улице в Нижнем Тагиле

Две школьницы в Нижнем Тагиле устроили драку из-за парня

12 марта 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney

Девочки подрались на улице в Нижнем Тагиле

Две девочки в Нижнем Тагиле устроили между собой потасовку на улице Пархоменко. Инцидент произошел 11 марта 2024 года.

По словам очевидцев, девочки нецензурно ругались и били друг друга, а одна из них распылила в лицо сопернице перцовый баллончик. Предположительно, потасовка у них случилась из-за парня, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В полицию сведений о случившемся не поступало. В ведомстве начали проводить проверку по факту драки, по итогам которой примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 10 марта 2024 года в Нижнем Тагиле компания подростков подралась в подъезде жилого дома.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Драка#ЧП#Потасовка#Девочки#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Школьницы#Инцидент
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