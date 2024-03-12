Двое мужчин получили травмы во время аварии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Автомобили столкнулись на улице Димитрова, 6, отметили в региональной Госавтоинспекции.
Как установлено сотрудниками ДПС, при переезде одного из перекрестков, водитель машины марки Honda выехал на встречку и врезался в иномарку Toyota.
Водителей обоих машин пришлось госпитализировать. Они находятся в больнице №36. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в регионе был оштрафован мужчина, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД.