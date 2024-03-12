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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Два водителя пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Двое мужчин получили травмы во время аварии в Екатеринбурге

12 марта 2024, 12:38
Фото: 1MI

Два водителя пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали оба водителя.

Автомобили столкнулись на улице Димитрова, 6, отметили в региональной Госавтоинспекции.

Как установлено сотрудниками ДПС, при переезде одного из перекрестков, водитель машины марки Honda выехал на встречку и врезался в иномарку Toyota.

Водителей обоих машин пришлось госпитализировать. Они находятся в больнице №36. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в регионе был оштрафован мужчина, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД.

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Тюменском тракте
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