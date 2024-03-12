Екатеринбуржцам предлагают лес валить и шарики гонять — продажа бизнеса

Если нет желания иметь дело с металлом и тянет на природу, то можно присмотреться к бизнесу на свежем воздухе. Владелец договоров на аренду лесных участков под заготовку древесины перепродает свое право или сдает участок в субаренду на долгосрочную перспективу. Новому хозяину только и придется, что лес валить и продавать его. За переуступку права двух договоров владелец хочет получить 299 млн рублей.