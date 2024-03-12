Екатеринбуржцам предлагают лес валить и шарики гонять — продажа бизнеса

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В Екатеринбурге и крупных городах Свердловской области можно встретить немало объявлений о продаже готового бизнеса с налаженной системой сбыта производства. Мы нашли самые дорогие и интересные предложения, которые могут принести высокую прибыль. Хорошая доходность — со слов нынешних владельцев, конечно же…
Екатеринбургский завод изоляции деталей трубопровода, антикоррозийного покрытия и тепло-гидроизоляции объектов располагается по ул. Фронтовых Бригад. Предприятие продается за самую высокую цену в регионе, в которую включены 18 лет опыта и все необходимое оборудование.
Известно, что объявление опубликовано 16 февраля и за неполный месяц только набирает просмотры. Руководитель обещает лично при встрече рассказать о выручке и иных финансовых показателях завода.
Еще один завод, который могут приобрести предприниматели в качестве готового и доходного бизнеса. Основная деятельность заключается в изготовлении изделий из железа — сетка, профлист, штакетник и теплицы. В объявлении указано, что предприятие имеет договора сбыта с крупным, средним и мелким партнерам, а также может похвастаться прибылью в 265 млн рублей за 2023 год.
Если нет желания иметь дело с металлом и тянет на природу, то можно присмотреться к бизнесу на свежем воздухе. Владелец договоров на аренду лесных участков под заготовку древесины перепродает свое право или сдает участок в субаренду на долгосрочную перспективу. Новому хозяину только и придется, что лес валить и продавать его. За переуступку права двух договоров владелец хочет получить 299 млн рублей.
Гостиничное здание на 60 апартаментов находится на берегу озера Шитовское, рядом с местом советских элитных дачных поселков. Так как проект в начальном состоянии, то требует привлечение инвесторов для завершения строительства туристического кластера с полным перечнем оздоровительных и спортивных услуг.
Предполагается, что «Курорт Шитовское» станет новым местом в Свердловской области, которое притянет российских и иностранных туристов для приятного отдыха. Как указано в объявлении, здание находится в стадии этажного строительства. Но по его завершению можно стать владельцем туристического бизнеса и получать доход от сдачи помещений в аренду.
Быть директором детсада не проще, чем управлять производственным предприятием. В Екатеринбурге на ул. Колокольной продается частный детский сад, здание и земельный участок которого находится в собственности владельца. Как указано в объявлении, школа-сад имеет премиум сегмент, 1627 кв. м. площади, большое двухэтажное здание и такую же детскую площадку.
В Нижнем Тагиле на ул. Ильича продается всем известная общественная баня, которая до сих пор пользуется спросом у местных жителей. Огромное четырехэтажное здание с подвалом имеет собственную газовую котельную и примыкающий к нему небольшой участок земли 4541 кв. По утверждению нынешнего владельца, баня с первого дня начнет приносить доход.
Еще одно интересное предложение на рынке готового бизнеса в Свердловской области, которое привлекает внимание «мелющими шариками».
Как оказалось, мелющие (помольные) шары используются для измельчения в шаровых мельницах руд чёрных и цветных металлов, цементного клинкера, огнеупоров, минералов, керамики, угля, шлака, строительных и других материалов. Предприятие находится в Свердловской области, имеет 20-летнюю историю и продается чуть меньше 100 млн рублей.
Еще одна возможность стать бизнесменом — купить швейный цех на 700 кв. м. Здание располагается в Верх-Исетском районе и полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием для отшива изделий из ткани. В объявлении указано, что такой бизнес идеально подойдет для масштабных планов, в котором можно легко заработать 5 млн рублей чистой прибыли.
Что не ожидали увидеть, так это продажу трех километров железнодорожных путей. Как указано в объявлении, взятый у РЖД в аренду земельный участок оснащен путями необщего пользования, стрелочными переводами и погрузочно-разгрузочными зонами. Понять простому обывателю доходность такого бизнеса крайне затруднительно, ответить на него может только специалист или владелец выставленного лота.
Последнее объявление может показаться самым привлекательным для доброй половины мужского населения Свердловской области. Стать обладателем пивоваренного завода — мечта! Помимо пивного напитка, можно также производить квас, сидр, медовуху и лимонад. Стоимость предприятия — 39 млн рублей.