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Самые интересные предприятия Екатеринбурга и региона, которые выставлены на продажу

Екатеринбуржцам предлагают лес валить и шарики гонять — продажа бизнеса

12 марта 2024, 05:57
Фото: Avito.ru
Самые интересные предприятия Екатеринбурга и региона, которые выставлены на продажу
Самые интересные предприятия Екатеринбурга и региона, которые выставлены на продажу в качестве готового бизнеса с многолетней историей

В Екатеринбурге и крупных городах Свердловской области можно встретить немало объявлений о продаже готового бизнеса с налаженной системой сбыта производства. Мы нашли самые дорогие и интересные предложения, которые могут принести высокую прибыль. Хорошая доходность — со слов нынешних владельцев, конечно же…

Завод «Уральский центр защитного покрытия»

350 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Екатеринбургский завод изоляции деталей трубопровода, антикоррозийного покрытия и тепло-гидроизоляции объектов располагается по ул. Фронтовых Бригад. Предприятие продается за самую высокую цену в регионе, в которую включены 18 лет опыта и все необходимое оборудование.

Известно, что объявление опубликовано 16 февраля и за неполный месяц только набирает просмотры. Руководитель обещает лично при встрече рассказать о выручке и иных финансовых показателях завода.

Завод металлоизделий

330 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Еще один завод, который могут приобрести предприниматели в качестве готового и доходного бизнеса. Основная деятельность заключается в изготовлении изделий из железа — сетка, профлист, штакетник и теплицы. В объявлении указано, что предприятие имеет договора сбыта с крупным, средним и мелким партнерам, а также может похвастаться прибылью в 265 млн рублей за 2023 год.

Лесные участки для заготовки древесины

299 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Если нет желания иметь дело с металлом и тянет на природу, то можно присмотреться к бизнесу на свежем воздухе. Владелец договоров на аренду лесных участков под заготовку древесины перепродает свое право или сдает участок в субаренду на долгосрочную перспективу. Новому хозяину только и придется, что лес валить и продавать его. За переуступку права двух договоров владелец хочет получить 299 млн рублей.

Апартаменты на курорте

164 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Гостиничное здание на 60 апартаментов находится на берегу озера Шитовское, рядом с местом советских элитных дачных поселков. Так как проект в начальном состоянии, то требует привлечение инвесторов для завершения строительства туристического кластера с полным перечнем оздоровительных и спортивных услуг.

Предполагается, что «Курорт Шитовское» станет новым местом в Свердловской области, которое притянет российских и иностранных туристов для приятного отдыха. Как указано в объявлении, здание находится в стадии этажного строительства. Но по его завершению можно стать владельцем туристического бизнеса и получать доход от сдачи помещений в аренду.

Детский сад премиум-класса

162 700 000 рублей

Фото: Avito.ru

Быть директором детсада не проще, чем управлять производственным предприятием. В Екатеринбурге на ул. Колокольной продается частный детский сад, здание и земельный участок которого находится в собственности владельца. Как указано в объявлении, школа-сад имеет премиум сегмент, 1627 кв. м. площади, большое двухэтажное здание и такую же детскую площадку.

Общественная баня в Нижнем Тагиле

143 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

В Нижнем Тагиле на ул. Ильича продается всем известная общественная баня, которая до сих пор пользуется спросом у местных жителей. Огромное четырехэтажное здание с подвалом имеет собственную газовую котельную и примыкающий к нему небольшой участок земли 4541 кв. По утверждению нынешнего владельца, баня с первого дня начнет приносить доход.

Завод мелющих шариков

95 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Еще одно интересное предложение на рынке готового бизнеса в Свердловской области, которое привлекает внимание «мелющими шариками».

Как оказалось, мелющие (помольные) шары используются для измельчения в шаровых мельницах руд чёрных и цветных металлов, цементного клинкера, огнеупоров, минералов, керамики, угля, шлака, строительных и других материалов. Предприятие находится в Свердловской области, имеет 20-летнюю историю и продается чуть меньше 100 млн рублей.

Швейный цех

60 000 000 млн рублей

Фото: Avito.ru

Еще одна возможность стать бизнесменом — купить швейный цех на 700 кв. м. Здание располагается в Верх-Исетском районе и полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием для отшива изделий из ткани. В объявлении указано, что такой бизнес идеально подойдет для масштабных планов, в котором можно легко заработать 5 млн рублей чистой прибыли.

Ж/д пути

53 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Что не ожидали увидеть, так это продажу трех километров железнодорожных путей. Как указано в объявлении, взятый у РЖД в аренду земельный участок оснащен путями необщего пользования, стрелочными переводами и погрузочно-разгрузочными зонами. Понять простому обывателю доходность такого бизнеса крайне затруднительно, ответить на него может только специалист или владелец выставленного лота.

Пивоваренный завод

39 000 000 рублей

Фото: Avito.ru

Последнее объявление может показаться самым привлекательным для доброй половины мужского населения Свердловской области. Стать обладателем пивоваренного завода — мечта! Помимо пивного напитка, можно также производить квас, сидр, медовуху и лимонад. Стоимость предприятия — 39 млн рублей.

Какой бизнес Вы бы хотели себе приобрести?
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#Общество#Бизнес#Опросы#Недвижимость
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