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Updated Сегодня, 10:17

На заводе НТЗМК в Нижнем Тагиле скончался рабочий

Инфаркт или тромб: на НТЗМК в Нижнем Тагиле умер 48-летний работник

12 марта 2024, 10:15

На заводе НТЗМК в Нижнем Тагиле скончался рабочий

В Нижнем Тагиле на НТЗМК произошло ЧП: скончался рабочий. Мужчине было 48 лет.

Это произошло еще 19 февраля. По предварительной версии, у рабочего Ивана либо произошел инфаркт, либо оторвался тромб. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы отмечают, что незадолго до трагедии мужчина перенес серьезную операцию на сердце. После этого на заводе ему должны были дать так называемый легкий труд, но руководство поставило его на стропальные работы.

Это совсем не легкий труд. Посреди смены у него случился приступ. Не откачали, — пишет очевидец.

На заводе подтвердили факт смерти, а также сказали, что она не носит криминальный характер и связана с заболеванием мужчины.

Ранее сообщалось, что пенсионер скончался во время работы на заводе в Березовском. Ему было 65 лет.

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