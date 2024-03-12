Исаевич рассказал об условиях кредитования малых технологических компаний

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Для высокотехнологичных малых и средних предприятий, уже участвующих в программе господдержки, предоставляется возможность получить до 500 миллионов рублей финансирования. В то время как для малых технологических предприятий, только что включенных в список поддерживаемых, доступна сумма кредитования до 1 миллиарда рублей, сообщает regnum.ru.
Минэкономразвития России и Корпорация МСП по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова разработали условия программы и определили критерии отбора для компаний, желающих получить господдержку. Заявки на льготное финансирование принимаются через цифровую платформу МСП.РФ. Время рассмотрения заявления составляет до 1,5 месяца. Кредитованием занимается МСП Банк.
Подробные требования к малым технологическим компаниям, имеющим право на поддержку, представлены на сайте Минэкономразвития России. Среди них: предприятия должны относится к 14 приоритетным высокотехнологичным направлениям, таким как разработка искусственного интеллекта, квантовые коммуникации, сети мобильной связи, водородная энергетика и другие. Полученные кредиты могут быть направлены на инвестиционные или оборотные цели.
Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что льготное финансирование поможет высокотехнологичным компаниям МСП активнее воплощать свои идеи, развиваться и становиться лидерами в своих отраслях.
На сегодняшний день статус МТК получили уже 1,7 тысячи компаний. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для получения господдержки необходимо иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 10% и права на результаты интеллектуальной деятельности. Он подчеркнул, что инновационные МСП будут продолжать получать кредиты в рамках этой программы.