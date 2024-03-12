Исаевич рассказал об условиях кредитования малых технологических компаний

На сегодняшний день статус МТК получили уже 1,7 тысячи компаний. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для получения господдержки необходимо иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не менее 10% и права на результаты интеллектуальной деятельности. Он подчеркнул, что инновационные МСП будут продолжать получать кредиты в рамках этой программы.