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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

Жительница Екатеринбурга покорила подиум в Париже

Красавица из Екатеринбурга покорила подиум в Париже на шоу Louis Vuitton

12 марта 2024, 09:43
Фото: Предоставлено модельным агентством

Жительница Екатеринбурга покорила подиум в Париже

Модель из Екатеринбурга Дарья Золотова поучаствовала в модном показе во Франции на шоу популярного бренда Louis Vuitton.

Показ состоялся в Лувре. На подиуме была представлена коллекуия от топ-стилиста Николя Жескьера, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на руководителя модельного агентства Яну Шмайлову.

Дарья принимала участие в таком престижном показе уже не в первый раз. На этот раз она не волновалась перед своим выходом.

Отмечается, что у модели очень плотный график. Однако она все успевает, так как очень трудолюбива и порой трудится без отдыха. Многие агентства Парижа отметили хорошие профессиональные качества и добавили, что она умеет вежливо общаться.

Ранее сообщалось, что девушки разделись и показали трусики разных эпох в Екатеринбурге.

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#Общество#Париж#Модель#Модельное агентство#Екатеринбург#Louis Vuitton#Дарья Сорокина#Николя Жескьер
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