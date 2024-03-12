Красавица из Екатеринбурга покорила подиум в Париже на шоу Louis Vuitton

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Показ состоялся в Лувре. На подиуме была представлена коллекуия от топ-стилиста Николя Жескьера, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на руководителя модельного агентства Яну Шмайлову.
Дарья принимала участие в таком престижном показе уже не в первый раз. На этот раз она не волновалась перед своим выходом.
Отмечается, что у модели очень плотный график. Однако она все успевает, так как очень трудолюбива и порой трудится без отдыха. Многие агентства Парижа отметили хорошие профессиональные качества и добавили, что она умеет вежливо общаться.
Ранее сообщалось, что девушки разделись и показали трусики разных эпох в Екатеринбурге.