Квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила подорожал за пять лет в 3,9 раза

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Нижнем Тагиле выросла за пять лет в 3,9 раза. Это один из самых высоких показателей в РФ. Данные об этом есть в рейтинге, подготовленном экспертами ЦИАН.Аналитики, который оказался в распоряжении TagilCity.ru.
Нижний Тагил оказался в списке городов с наибольшим ростом цен наряду с Пятигорском, Майкопом, Краснодаром и Новокузнецком. Пять лет назад квадратный метр в тагильских новостройках стоил 24,3 тысячи рублей. Средняя цена сегодня составляет 95,9 тысячи рублей.
По словам экспертов, цены на жилье быстрее всего растут в городах с плохо развитым рынком жилья и низкой конкуренцией. В основном в эту категорию попадают вторые по площади и численности населения крупные города в относительно небогатых регионах. Еще один фактор, который обуславливает быстрый рост цен, это высокая доля промышленного производства в структуре экономики. Нижний Тагил отвечает всем этим условиям.
В столице свердловской области Екатеринбурге ситуация более благополучная: цены за пять лет выросли в 2,1 раза, со 67,8 до 144,3 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру стоимость 150 млн рублей.