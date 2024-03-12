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Стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле за пять лет выросла в 3,9 раза

Квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила подорожал за пять лет в 3,9 раза

12 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI

Стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле за пять лет выросла в 3,9 раза

Динамика роста цен на жилье в новостройках Нижнего Тагила оказалась одной из самых высоких за последние пять лет среди крупных городов России.

Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Нижнем Тагиле выросла за пять лет в 3,9 раза. Это один из самых высоких показателей в РФ. Данные об этом есть в рейтинге, подготовленном экспертами ЦИАН.Аналитики, который оказался в распоряжении TagilCity.ru.

Нижний Тагил оказался в списке городов с наибольшим ростом цен наряду с Пятигорском, Майкопом, Краснодаром и Новокузнецком. Пять лет назад квадратный метр в тагильских новостройках стоил 24,3 тысячи рублей. Средняя цена сегодня составляет 95,9 тысячи рублей.

По словам экспертов, цены на жилье быстрее всего растут в городах с плохо развитым рынком жилья и низкой конкуренцией. В основном в эту категорию попадают вторые по площади и численности населения крупные города в относительно небогатых регионах. Еще один фактор, который обуславливает быстрый рост цен, это высокая доля промышленного производства в структуре экономики. Нижний Тагил отвечает всем этим условиям.

В столице свердловской области Екатеринбурге ситуация более благополучная: цены за пять лет выросли в 2,1 раза, со 67,8 до 144,3 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру стоимость 150 млн рублей.

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