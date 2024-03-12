Квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила подорожал за пять лет в 3,9 раза

По словам экспертов, цены на жилье быстрее всего растут в городах с плохо развитым рынком жилья и низкой конкуренцией. В основном в эту категорию попадают вторые по площади и численности населения крупные города в относительно небогатых регионах. Еще один фактор, который обуславливает быстрый рост цен, это высокая доля промышленного производства в структуре экономики. Нижний Тагил отвечает всем этим условиям.