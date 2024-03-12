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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Машина выкатилась на дорогу и перекрыла проезд в Екатеринбурге

Машина без водителя выкатилась на дорогу и перегородила проезд в Екатеринбурге

12 марта 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Машина выкатилась на дорогу и перекрыла проезд в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль выехал на дорогу и перекрыл проезд участникам дорожного движения. В транспортном средстве не было водителя.

Инцидент произошел 11 марта на улице Ленинградской, пишет Е1. Местная жительница Светлана видела это из окна своего дома. По ее словам, это случилось в час пик.

Женщина думает, что автомобилист мог забыть поставить автомобиль на ручник.

Машина просто перегородила половину дороги. Кто-то пытался проехать рядом, кто-то разворачивался. Больше всех отличился водитель «Газели», он застрял, — поделилась екатеринбурженка.

Кроме того, некоторые люди ждали, когда придет водитель и уберет транспортное средство. Но они не дождались. Некоторым мужчинам пришлось помогать водителю фуры, который застрял, уехать.

Жительница добавила, что машина простояла на дороге всю ночь и утро.

Напомним, что в Нижнем Тагиле внедорожник с блатными номерами протаранил трамвай.

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#Происшествия#Свердловская область#Дорога#Автомобиль#Водитель#Проезд#Газель#Екатеринбург#Транспортное средство#Инцидент#Дарья Сорокина#Ручник
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