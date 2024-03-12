Машина без водителя выкатилась на дорогу и перегородила проезд в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Инцидент произошел 11 марта на улице Ленинградской, пишет Е1. Местная жительница Светлана видела это из окна своего дома. По ее словам, это случилось в час пик.
Женщина думает, что автомобилист мог забыть поставить автомобиль на ручник.
Машина просто перегородила половину дороги. Кто-то пытался проехать рядом, кто-то разворачивался. Больше всех отличился водитель «Газели», он застрял, — поделилась екатеринбурженка.
Кроме того, некоторые люди ждали, когда придет водитель и уберет транспортное средство. Но они не дождались. Некоторым мужчинам пришлось помогать водителю фуры, который застрял, уехать.
Жительница добавила, что машина простояла на дороге всю ночь и утро.
Напомним, что в Нижнем Тагиле внедорожник с блатными номерами протаранил трамвай.