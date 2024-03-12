Медведь проснулся в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Первый весенний выход медведя, предположительно, состоится 13 марта. В 13:30 около вольера на Гая можно будет полюбоваться, отметили в зоопарке.
Известно, что медведь очень любит пробуждаться немного раньше других и греться на солнышке. Гая называют воспитанным и жизнелюбивым животным.
Сразу после выхода из спячки, медведя планируют накормить, но не очень плотно — того требуют правила. Дело в том, что систему пищеварения медведя нужно будет постепенно нормализовать.
Как правило, первое, что едят после долго сна медведи, — это яблоки, морковь, рыбу, творог. С течением времени рацион будет расширяться.
Напомним, что ранее толстая бегемотиха стала самым красивым животным зоопарка Екатеринбурга. За нее проголосовали местные жители.