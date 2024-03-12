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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Первый медведь выходит из спячки в зоопарке Екатеринбурга

Медведь проснулся в зоопарке Екатеринбурга

12 марта 2024, 13:22
Фото: Зоопарк Екатеринбурга

Первый медведь выходит из спячки в зоопарке Екатеринбурга

Первый медведь выходит из зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга. Пробуждается гималайский медведь Гай. Годом ранее тоже именно он первым вышел из спячки.

Первый весенний выход медведя, предположительно, состоится 13 марта. В 13:30 около вольера на Гая можно будет полюбоваться, отметили в зоопарке.

Известно, что медведь очень любит пробуждаться немного раньше других и греться на солнышке. Гая называют воспитанным и жизнелюбивым животным.

Сразу после выхода из спячки, медведя планируют накормить, но не очень плотно — того требуют правила. Дело в том, что систему пищеварения медведя нужно будет постепенно нормализовать.

Как правило, первое, что едят после долго сна медведи, — это яблоки, морковь, рыбу, творог. С течением времени рацион будет расширяться.

Напомним, что ранее толстая бегемотиха стала самым красивым животным зоопарка Екатеринбурга. За нее проголосовали местные жители.

Названо имя зоомистера зоопарка Екатеринбурга
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#Свердловская область#Питание#Природа#Рыба#Зоопарк#Медведь#Екатеринбург#Морковь#Яблоки#Дарья Сорокина#Солнышко
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