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В Нижнем Тагиле на Красном Камне отключили свет из-за аварии

Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет

12 марта 2024, 13:31
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на Красном Камне отключили свет из-за аварии

Вечером около 17:00 часов на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили электричество в части учреждений и жилых домов. Причиной стала аварийная ситуация.

Свет неожиданно отключили вечером 12 марта. Читательница TagilCity.ru Наталья рассказала, что в это время она находилась в паспортном столе за получением загранпаспорта.

Я ждала эту запись две недели, окон свободных было не так много. Где-то в 17:00 отключили свет и сотрудники не особо вежливо сказали — «Перезаписывайтесь, если будут талоны». А свободные окна есть только в апреле, а мне, как и многим в очереди, это по срокам не подходит. Может сорваться запланированная поездка, — сетует тагильчанка.

В ЕДДС Нижнего Тагила сообщили, что на Красном Камне произошла аварийная ситуация, из-за чего электричество отключили.

Уже работают (над ее устранением), — сообщили корреспонденту TagilCity.ru по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы.

В пресс-службе МВД Нижнего Тагила пояснили, что проблем с получением документа возникнуть не должно. Те, чей прием сорвался, смогут прийти в удобное время на неделе.

Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на сетях за полчаса до окончания приема. В отделе по вопросам миграции разъяснили, что граждане, кто не успел получить паспорт, могут до конца недели прийти в любое удобное время в приемные часы непосредственно к руководителю подразделения и получить документ, — пояснила редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

Помимо этого, свет отключили и на рынке «Краснокаменский». Покупатели остались без покупок, а продавцы без прибыли.

Мы хотели купить продукты, а нас не пустили. Продавцы сидят без света, аппаратура не работает, — рассказала редакции TagilCity.ru пенсионерка Юлия.
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