Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Свет неожиданно отключили вечером 12 марта. Читательница TagilCity.ru Наталья рассказала, что в это время она находилась в паспортном столе за получением загранпаспорта.
Я ждала эту запись две недели, окон свободных было не так много. Где-то в 17:00 отключили свет и сотрудники не особо вежливо сказали — «Перезаписывайтесь, если будут талоны». А свободные окна есть только в апреле, а мне, как и многим в очереди, это по срокам не подходит. Может сорваться запланированная поездка, — сетует тагильчанка.
В ЕДДС Нижнего Тагила сообщили, что на Красном Камне произошла аварийная ситуация, из-за чего электричество отключили.
Уже работают (над ее устранением), — сообщили корреспонденту TagilCity.ru по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы.
В пресс-службе МВД Нижнего Тагила пояснили, что проблем с получением документа возникнуть не должно. Те, чей прием сорвался, смогут прийти в удобное время на неделе.
Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на сетях за полчаса до окончания приема. В отделе по вопросам миграции разъяснили, что граждане, кто не успел получить паспорт, могут до конца недели прийти в любое удобное время в приемные часы непосредственно к руководителю подразделения и получить документ, — пояснила редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Помимо этого, свет отключили и на рынке «Краснокаменский». Покупатели остались без покупок, а продавцы без прибыли.
Мы хотели купить продукты, а нас не пустили. Продавцы сидят без света, аппаратура не работает, — рассказала редакции TagilCity.ru пенсионерка Юлия.