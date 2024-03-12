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Пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей в Екатеринбурге

Мошенники обманывали пенсионерку из Екатеринбурга три месяца. Она отдала им миллион

12 марта 2024, 06:49
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей в Екатеринбурге

Пожилая жительница Екатеринбурга отдала аферистам миллион рублей накоплений. В один из прошлых визитов женщины в полицию стражи порядка убедили ее не переводить деньги незнакомцам.

Пострадавшей 84 года. В общей сложности она лишилась миллиона 40 тысяч рублей, сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка пояснила, что звонить аферисты ей начали еще в декабре 2023 года. Они сообщали, что с ее счета кто-то хочет похитить деньги, и поэтому с ней свяжется «специалист Центробанка».

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Таким образом бабушка и перевела сбережения на «безопасные счета». В январе пенсионерке вновь позвонили, и она поехала в банк, чтобы снять деньги для мошенников. Здесь ей сказали, что скорее всего ее обманывают телефонные аферисты. Тогда же с бабушкой пообщался полицейский. Она поняла, что разговаривать с незнакомцами по телефону дальше не стоит.

Однако через полтора месяца она снова перевела им 190 тысяч. В общей сложности бабушка лишилась более миллиона рублей.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга заплатила за ремонт унитаза 17 тысяч рублей. Она считает, что ее обманул мошенник.

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