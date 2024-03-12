Мошенники обманывали пенсионерку из Екатеринбурга три месяца. Она отдала им миллион

Таким образом бабушка и перевела сбережения на «безопасные счета». В январе пенсионерке вновь позвонили, и она поехала в банк, чтобы снять деньги для мошенников. Здесь ей сказали, что скорее всего ее обманывают телефонные аферисты. Тогда же с бабушкой пообщался полицейский. Она поняла, что разговаривать с незнакомцами по телефону дальше не стоит.