Мошенники обманывали пенсионерку из Екатеринбурга три месяца. Она отдала им миллион

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Пострадавшей 84 года. В общей сложности она лишилась миллиона 40 тысяч рублей, сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело.
Пенсионерка пояснила, что звонить аферисты ей начали еще в декабре 2023 года. Они сообщали, что с ее счета кто-то хочет похитить деньги, и поэтому с ней свяжется «специалист Центробанка».
Таким образом бабушка и перевела сбережения на «безопасные счета». В январе пенсионерке вновь позвонили, и она поехала в банк, чтобы снять деньги для мошенников. Здесь ей сказали, что скорее всего ее обманывают телефонные аферисты. Тогда же с бабушкой пообщался полицейский. Она поняла, что разговаривать с незнакомцами по телефону дальше не стоит.
Однако через полтора месяца она снова перевела им 190 тысяч. В общей сложности бабушка лишилась более миллиона рублей.
Ранее пенсионерка из Екатеринбурга заплатила за ремонт унитаза 17 тысяч рублей. Она считает, что ее обманул мошенник.