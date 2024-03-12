Незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали две золотые награды на первенстве РФ

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В спортивном мероприятии участвовало 80 спортсменов из разных российских областей. В сборной Свердловской области соревновались ученики спортшколы имени Лысовой, рассказали в пресс-службе Физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.
Так, Максим Солоненко одержал победу среди подростков в категории до 57 килограммов. А Алексей Рыболовлев получил золотую награду в категории до 60 килограммов. Их тренер — Владимир Путилов.
Напомним, дзюдоистка спортшколы «Уралец» из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на Первенстве УрФО и получила возможность принять участие во всероссийском Первенстве.