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Незрячие спортсмены из Нижнего Тагила победили на первенстве РФ по дзюдо

Незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали две золотые награды на первенстве РФ

12 марта 2024, 11:26
Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила

Незрячие спортсмены из Нижнего Тагила победили на первенстве РФ по дзюдо

Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве России по спорту незрячих в дзюдо, которое проходило в подмосковном городе Раменское 9 марта 2024 года.

В спортивном мероприятии участвовало 80 спортсменов из разных российских областей. В сборной Свердловской области соревновались ученики спортшколы имени Лысовой, рассказали в пресс-службе Физкультуры и молодежной политики Нижнего Тагила.

Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила

Так, Максим Солоненко одержал победу среди подростков в категории до 57 килограммов. А Алексей Рыболовлев получил золотую награду в категории до 60 килограммов. Их тренер — Владимир Путилов.

Напомним, дзюдоистка спортшколы «Уралец» из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на Первенстве УрФО и получила возможность принять участие во всероссийском Первенстве.

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