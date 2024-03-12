Новую котельную построят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Объект строителям необходимо сдать до 15 июля 2025 года. Площадь самой котельной составит 122,6 квадратных метра, она будет одноэтажной. А общая площадь благоустройства достигнет 975,6 квадратных метра. Согласно документации, там будет не предусмотрен постоянно присутствующий персонал.
Сами работы включат в себя строительство, монтаж оборудования, пусконаладку, погрузку-разгрузку, перевозку, утилизацию мусора, благоустройство территории. На все применяемое оборудование должны присутствовать сертификаты и паспорта.
Также подрядчик будет обязан провести техническую инвентаризацию всех построенных сетей и самого здания. Заявки на тендер принимаются до 14 марта 2024 года.
А в Нижнем Тагиле 1,5 миллиона выделено на разработку проекта новой котельной в санатории Руш.