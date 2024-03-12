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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В селе под Нижним Тагилом появится новая блочная котельная

Новую котельную построят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

12 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI

В селе под Нижним Тагилом появится новая блочная котельная

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом на улице Почтовая в 2025 году будет построена новая газовая блочная котельная. На это выделено 110,2 миллиона рублей.

Объект строителям необходимо сдать до 15 июля 2025 года. Площадь самой котельной составит 122,6 квадратных метра, она будет одноэтажной. А общая площадь благоустройства достигнет 975,6 квадратных метра. Согласно документации, там будет не предусмотрен постоянно присутствующий персонал.

Сами работы включат в себя строительство, монтаж оборудования, пусконаладку, погрузку-разгрузку, перевозку, утилизацию мусора, благоустройство территории. На все применяемое оборудование должны присутствовать сертификаты и паспорта.

Также подрядчик будет обязан провести техническую инвентаризацию всех построенных сетей и самого здания. Заявки на тендер принимаются до 14 марта 2024 года.

А в Нижнем Тагиле 1,5 миллиона выделено на разработку проекта новой котельной в санатории Руш.

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