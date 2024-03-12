Новую котельную построят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

Объект строителям необходимо сдать до 15 июля 2025 года. Площадь самой котельной составит 122,6 квадратных метра, она будет одноэтажной. А общая площадь благоустройства достигнет 975,6 квадратных метра. Согласно документации, там будет не предусмотрен постоянно присутствующий персонал.