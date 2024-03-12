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Published Сегодня, 12:11

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В Свердловской области оштрафовали мужчину после ЧП с инсультом на трассе

Оштрафован свердловчанин, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД

12 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Свердловской области оштрафовали мужчину после ЧП с инсультом на трассе

Дальнобойщика Романа, который умирал от инсульта на трассе в Свердловской области, оштрафовали за парковку в неположенном месте.

Тогда сотрудники ГИБДД подумали, что мужчина пьян и заперли Романа в холодной кабине, чтобы он «трезвел». В тот день Роман попал в ДТП, повредилась машина.

После ЧП дальнобойщик не мог говорить, также у него была заторможенная реакция. После того, как Роман «отрезвел» в холодной кабине, его перенесли в служебную машину. Медикам позвонили коллеги мужчины, которые приехали на трассу забрать фуру.

В результате только спустя шесть часов дальнобойщик попал в больницу, было потеряно время. Ему поставили диагноз — инсульт, мужчину спасли.

Теперь же Роман получил протокол, согласно которому должен оплатить штраф за парковку в запрещенном месте. Речь идет о той парковке, когда дальнобойщик остановился, начав терять сознание, пишет Е1.

Есть у Романа и второй штраф — за езду с непристегнутым ремнем. Одновременно с этим дальнобойщик признан потерпевшим, но виновные не найдены.

Ранее сообщалось, что из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина.

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