По всей России ищут сбежавшего из психбольницы свердловчанина

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Следователи обрабатывают разные версии, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Также сыщики продолжают опрашивать очевидцев.
Напомним, что Романа Порсина отправили в больницу, чтобы проверить его на вменяемость. Ему вменяют уголовную статью за уклонение от административного надзора. Из медучреждения он сумел сбежать в начале марта.
Ранее Романа судили за угон авто, кражу и разбойное нападение. Восемь лет он провел в заключении.
Ранее сообщалось, что Роману предстояло сидеть в тюрьме еще 13 лет.