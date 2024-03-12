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Published Сегодня, 08:51

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Беглец из психбольницы Екатеринбурга разыскивается по всей России

По всей России ищут сбежавшего из психбольницы свердловчанина

12 марта 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney

Беглец из психбольницы Екатеринбурга разыскивается по всей России

Жителя Свердловской области Романа Порсина, который самовольно покинул психбольницу Екатеринбурга, разыскивают в других регионах.

Следователи обрабатывают разные версии, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Также сыщики продолжают опрашивать очевидцев.

Фото: УМВД Екатеринбурга

Напомним, что Романа Порсина отправили в больницу, чтобы проверить его на вменяемость. Ему вменяют уголовную статью за уклонение от административного надзора. Из медучреждения он сумел сбежать в начале марта.

Ранее Романа судили за угон авто, кражу и разбойное нападение. Восемь лет он провел в заключении.

Ранее сообщалось, что Роману предстояло сидеть в тюрьме еще 13 лет.

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