Подросток из Свердловской области стал победителем Кубка России по шахматам

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В шахматном турнире, который проходил с 5 по 10 марта, участвовало 252 школьника из Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей и других российских регионов, рассказали в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА.
В течение недели спортсмены играли в шахматы. Возраст младших участников был до 9, 11 и 13 лет, а более старших — до 15 лет. В состязаниях победили Алексей Прохоров в категории до 15 лет и Мария Клещева в категории до 13 лет из Свердловской области.
Победившим участникам торжественно вручили титановые кубки и медали, а также денежные призы.
Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле прошли всероссийские соревнования по шахматам памяти первого свердловского шахматиста Левитского.