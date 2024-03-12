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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Верхней Салде завершился этап Кубка России по шахматам

Подросток из Свердловской области стал победителем Кубка России по шахматам

12 марта 2024, 10:13
Фото: ВСМПО-АВИСМА

В Верхней Салде завершился этап Кубка России по шахматам

Алексей Прохоров из Свердловской области победил на всероссийском этапе соревнований по шахматам «Кубок титанов» в Верхней Салде. 10 марта 2024 года были подведены результаты мероприятия.

В шахматном турнире, который проходил с 5 по 10 марта, участвовало 252 школьника из Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей и других российских регионов, рассказали в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА.

Фото: «ВСМПО-АВИСМА»

В течение недели спортсмены играли в шахматы. Возраст младших участников был до 9, 11 и 13 лет, а более старших — до 15 лет. В состязаниях победили Алексей Прохоров в категории до 15 лет и Мария Клещева в категории до 13 лет из Свердловской области.

Победившим участникам торжественно вручили титановые кубки и медали, а также денежные призы.

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Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле прошли всероссийские соревнования по шахматам памяти первого свердловского шахматиста Левитского.

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