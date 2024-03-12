Подросток из Свердловской области стал победителем Кубка России по шахматам

В течение недели спортсмены играли в шахматы. Возраст младших участников был до 9, 11 и 13 лет, а более старших — до 15 лет. В состязаниях победили Алексей Прохоров в категории до 15 лет и Мария Клещева в категории до 13 лет из Свердловской области.