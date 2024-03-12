Пожарный в Тюмени выстрелил в руку патрульному. Он думал, что ему подкинут наркотики

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Горожанин прогуливался по улице. В какой-то момент его заметили патрульные, которые приняли молодого человека за наркомана. Тюменец, в свою очередь, подумал, что ему собираются подбросить наркотики и побежал, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Во время бега он открыл стрельбу из сигнального пистолета и попал в одного из полицейских. Однако в итоге его удалось задержать. В его сумке обнаружились трафареты с экстремистскими лозунгами, патроны, краска, молоток и газовый баллончик для того, чтобы писать надписи на стенах.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского и два административных дела.
Напомним, в Кыштыме автомобилист пытался скрыться от автоинспекторов, при этом стреляя из оружия. Когда его задержали, выяснилось, что он находился в розыске за распространение наркотиков.