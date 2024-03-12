Пожарный в Тюмени выстрелил в руку патрульному. Он думал, что ему подкинут наркотики

Во время бега он открыл стрельбу из сигнального пистолета и попал в одного из полицейских. Однако в итоге его удалось задержать. В его сумке обнаружились трафареты с экстремистскими лозунгами, патроны, краска, молоток и газовый баллончик для того, чтобы писать надписи на стенах.