tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Пожарный в Тюмени открыл стрельбу по полицейскому из-за страха

Пожарный в Тюмени выстрелил в руку патрульному. Он думал, что ему подкинут наркотики

12 марта 2024, 06:09
Фото: 1MI

Пожарный в Тюмени открыл стрельбу по полицейскому из-за страха

В Тюмени сотрудник пожарно-спасательной службы выстрелил в патрульного ГИБДД. Инцидент случился в частном секторе.

Горожанин прогуливался по улице. В какой-то момент его заметили патрульные, которые приняли молодого человека за наркомана. Тюменец, в свою очередь, подумал, что ему собираются подбросить наркотики и побежал, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Во время бега он открыл стрельбу из сигнального пистолета и попал в одного из полицейских. Однако в итоге его удалось задержать. В его сумке обнаружились трафареты с экстремистскими лозунгами, патроны, краска, молоток и газовый баллончик для того, чтобы писать надписи на стенах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского и два административных дела.

Напомним, в Кыштыме автомобилист пытался скрыться от автоинспекторов, при этом стреляя из оружия. Когда его задержали, выяснилось, что он находился в розыске за распространение наркотиков.

Автоинспекторы устроили погоню за нарушителем в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментамСотрудники полиции в Нижнем Тагиле накрыли наркопритонНа сотрудника полиции в Екатеринбурге возбудили дело после задержания наркодилера
#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Задержанный#Задержание#Наркотики#ЧП#Патруль#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия
Вчера, 17:13
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Вчера, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Вчера, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Вчера, 11:45
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Вчера, 11:26
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему учителя 161-й школы затеяли «страстные» танцы
Вчера, 16:08