Пьяный водитель Honda ехал на красный свет и врезался в иномарку в Екатеринбурге

По словам очевидца, мужчина, ехавший за рулем Honda, решил повернуть в сторону улицы Грибоедова, где горел красный сигнал светофора. В какой-то момент он влетел в Toyota, который двигался на зеленый свет, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.