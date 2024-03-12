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Два автомобиля столкнулись на дороге в Екатеринбурге

Пьяный водитель Honda ехал на красный свет и врезался в иномарку в Екатеринбурге

12 марта 2024, 03:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два автомобиля столкнулись на дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель иномарки Honda влетел в Toyota Land Cruiser Prado. ДТП произошло на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко 11 марта 2024 года.

По словам очевидца, мужчина, ехавший за рулем Honda, решил повернуть в сторону улицы Грибоедова, где горел красный сигнал светофора. В какой-то момент он влетел в Toyota, который двигался на зеленый свет, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В столкновении пострадали оба водителя. Предположительно, у водителя Honda ушиб груди, а у водителя Toyota перелом ключицы. Их обоих привезли в больницу. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, 11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В аварии пострадала женщина. С полученными повреждениями ее увезли в медучреждение.

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Тюменском тракте
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