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Posted 12 марта 2024, 05:31

Published 12 марта 2024, 05:31

Modified 12 марта 2024, 05:31

Updated 12 марта 2024, 05:31

В Свердловской области выросло количество «возрастных» соискателей

Работодатели в Свердловской области стали чаще интересоваться пожилыми соискателями

12 марта 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области выросло количество «возрастных» соискателей

В Свердловской области стало больше резюме от местных жителей старше 60 лет.

Так, в 2023 году появилось более 840 резюме от пожилых свердловчан. Это число оказалось больше 31% в сравнении с 2022 годом, рассказали в сервисе HeadHunter.

Больше всего «возрастные» потенциальные сотрудники ищут работу в области безопасности — их количество составляет 4%. Затем идут сферы производства, обслуживания, медицины, транспорта, образования, туризма, сельхоза. Количество резюме в этих сферах составляет 4%.

Работодатели стали интересоваться сотрудниками в возрасте от 61 года в два раза больше. Средний уровень заработной платы у пожилых мужчин — 55 тысяч рублей, а у женщин — 45 тысяч рублей.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области средний уровень зарплаты стал выше на 33%.

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