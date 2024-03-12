Работодатели в Свердловской области стали чаще интересоваться пожилыми соискателями

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Так, в 2023 году появилось более 840 резюме от пожилых свердловчан. Это число оказалось больше 31% в сравнении с 2022 годом, рассказали в сервисе HeadHunter.
Больше всего «возрастные» потенциальные сотрудники ищут работу в области безопасности — их количество составляет 4%. Затем идут сферы производства, обслуживания, медицины, транспорта, образования, туризма, сельхоза. Количество резюме в этих сферах составляет 4%.
Работодатели стали интересоваться сотрудниками в возрасте от 61 года в два раза больше. Средний уровень заработной платы у пожилых мужчин — 55 тысяч рублей, а у женщин — 45 тысяч рублей.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области средний уровень зарплаты стал выше на 33%.