Рамадан в 2024 году. Все, что нужно знать о великом мусульманском посте

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Рамадан — это месяц, когда мусульманам необходимо соблюдать пост. Он является одним из столпов ислама. В числе других четырех значатся намаз, хадж, шахада и закят.
В 2024 году Рамадан в Нижнем Тагиле окончится в ночь на 10 апреля. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза-Байрам. Обычно в праздник разговения готовят много разных блюд и готовятся к нему заранее.
Мусульманам запрещено в Рамадан принимать днем пищу и воду, алкоголь, курить, вступать в интимную близость. Также верующие должны воздерживаться от гнева, молиться, совершать хорошие поступки и развиваться духовно.
Важно, чтобы во время купания или чистки зубов вода не попадала в рот. Если человек болен, разрешается ставить уколы.
Сухур в мусульманстве — это первым прием еды во время Рамадана. Пищу обязательно необходимо принимать до рассвета, пока на улице еще темно.
Ифтар — это последний, второй прием пищи за день. Кушать можно после захода солнца или вечернего намаза. Разрешается есть супы, мясо и рыбу, сладкие блюда и пить напитки.
Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, а также те, что тяжело болеет. Кроме того, путешественники, находящиеся далеко от дома, также могут принимать пишу в обыкновенном режиме.
В Нижнем Тагиле мечеть «Махалля» находится на улице Восточная, 18а.