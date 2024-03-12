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Рамадан в 2024 году. Все, что нужно знать о великом мусульманском посте

Рамадан в 2024 году. Все, что нужно знать о великом мусульманском посте

12 марта 2024, 03:50
Фото: 1MI
В 2024 году Рамадан в России начался 11 марта и продлится 30 дней, до 9 апреля. Что можно делать во время великого мусульманского поста и что нельзя, читайте в статье редакции TagilCity.ru.

Что такое Рамадан

Рамадан — это месяц, когда мусульманам необходимо соблюдать пост. Он является одним из столпов ислама. В числе других четырех значатся намаз, хадж, шахада и закят.

  • Намаз — это молитва;
  • Шахада — это слова, которые произносит человек и становится мусульманином;
  • Закят — это денежная выплата или налог;
  • Хадж — это паломничество в Мекку.

В 2024 году Рамадан в Нижнем Тагиле окончится в ночь на 10 апреля. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза-Байрам. Обычно в праздник разговения готовят много разных блюд и готовятся к нему заранее.

Что можно делать в Рамадан и что нельзя

Мусульманам запрещено в Рамадан принимать днем пищу и воду, алкоголь, курить, вступать в интимную близость. Также верующие должны воздерживаться от гнева, молиться, совершать хорошие поступки и развиваться духовно.

Важно, чтобы во время купания или чистки зубов вода не попадала в рот. Если человек болен, разрешается ставить уколы.

Фото: 1MI

Что такое ифтар и сухур

Сухур в мусульманстве — это первым прием еды во время Рамадана. Пищу обязательно необходимо принимать до рассвета, пока на улице еще темно.

Ифтар — это последний, второй прием пищи за день. Кушать можно после захода солнца или вечернего намаза. Разрешается есть супы, мясо и рыбу, сладкие блюда и пить напитки.

Кому разрешается не соблюдать Рамадан

Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, а также те, что тяжело болеет. Кроме того, путешественники, находящиеся далеко от дома, также могут принимать пишу в обыкновенном режиме.

Где можно в Нижнем Тагиле помолиться мусульманину

В Нижнем Тагиле мечеть «Махалля» находится на улице Восточная, 18а.

Фото: 1MI
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