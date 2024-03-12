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Updated Сегодня, 07:48

Из горящего здания в центре Екатеринбурга эвакуировали 150 человек

Шесть человек чуть не задохнулись в горящем подвале в Екатеринбурге

12 марта 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney

Из горящего здания в центре Екатеринбурга эвакуировали 150 человек

В Екатеринбурге во время пожара в подвале на улице Чебышева из здания сами выбежали 60 человек, еще 90 жителей эвакуировали спасатели.

Сперва сообщалось о 30 эвакуированных, отметили в региональном МЧС. Отмечается, что шесть человек спасли благодаря использованию дыхательных аппаратов. Пострадавших нет.

О пожаре спасателям стало известно 12 февраля в 09:34, потушили его к 10:26. Пламя тушили 30 человек. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы развели костер на балконе 5 этажа дома ради шашлыков. Огонь они развели прямо в квартире. Прибывшие пожарные объяснили им, что такие действия в доме недопустимы.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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