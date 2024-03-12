Шесть человек чуть не задохнулись в горящем подвале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сперва сообщалось о 30 эвакуированных, отметили в региональном МЧС. Отмечается, что шесть человек спасли благодаря использованию дыхательных аппаратов. Пострадавших нет.
О пожаре спасателям стало известно 12 февраля в 09:34, потушили его к 10:26. Пламя тушили 30 человек. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы развели костер на балконе 5 этажа дома ради шашлыков. Огонь они развели прямо в квартире. Прибывшие пожарные объяснили им, что такие действия в доме недопустимы.